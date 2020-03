Schönau. (pol/rl) Am Mittwochabend meldete ein Zeuge gegen 21.45 Uhr, dass in Altneudorf ein Auto gegen einen Holzzaun gefahren und danach weitergefahren war. Der Schaden am Zaun betrug laut Polizeibericht mehrere hundert Euro.

Bei der anschließenden Fahndung entdeckten die Beamten einen geparkten Toyota, der die passenden Beschädigungen zu dem Unfall auswies. Danach trafen die Beamten auch den 37-jährigen Fahrer an, der deutlich nach Alkohol roch und "Ausfallerscheinungen" hatte.

Als er einen Alkoholtest ablehnte, wollten ihn die Beamten mit auf das Polizeirevier nehmen, wo er eine Blutprobe abgeben sollte. Daraufhin wurde der 37-Jährige immer aggressiver, sodass die Polizisten ihm Handschließen angelegten.

Während der Fahrt und im Polizeirevier beleidigte er die Polizeibeamten massiv. Der 37-Jährige muss sich nun neben Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Trunkenheit im Straßenverkehr, Straßenverkehrsgefährdung auch noch wegen Beleidigung verantworten.