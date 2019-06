Neckargemünd. (jubu/dore) Ob in die Neckargemünder Shell-Tankstelle wirklich eingebrochen wurde, konnte die Polizei auch am Morgen danach noch nicht abschließend erklären. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag auf RNZ-Nachfrage mitteilte, hatte in der Nacht von Montag auf Dienstag um 1.16 Uhr ein vom Eigentümer installierter Einbruchalarm in Form einer Nebelmaschine die Brandmeldeanlage ausgelöst. Einbruchspuren konnte jedoch auch die herbeigeeilte Polizei nicht feststellen.

Fakt ist, dass die Feuerwehr Neckargemünd Dienstagnacht zur Shell-Tankstelle in die Bahnhofstraße ausrückte. Beim Eintreffen der ersten Wehrleute war der verschlossene Verkaufsraum voller Rauch. Die Floriansjünger verschafften sich durch das Einschlagen einer Scheibe Zutritt zum Gebäudeinneren. Dort war jedoch nicht, wie anfangs vermutet, ein Feuer ausgebrochen, sondern eben nur die Nebelmaschine losgegangen. Die Feuerwehrleute belüfteten das Gebäude und konnten nach rund 30 Minuten wieder einrücken. Ein nennenswerter Schaden entstand nicht.