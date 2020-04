Neckargemünd. (pol/mare) Ein Streit zwischen einem Auto- und einem Rollerfahrer ist am Samstagabend in Kleingemünd eskaliert. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 20.45 Uhr kam es beim Kreisverkehr an der Neckarsteinacher Straße zunächst zu Streitigkeiten und Beleidigungen zwischen den beiden. Unweit des Kreisverkehrs hielten beide Fahrzeuge an. Die zunächst verbale Diskussion gipfelte in einem Kopfstoß des Rollerfahrers gegen den Autofahrer, woraufhin eine Rangelei entstand. Zeugen mussten die beiden Streithähne trennen.

Der Rollerfahrer flüchtete schließlich. Der Autofahrer erlitt Verletzungen im Gesicht.

Der Rollerfahrer wurde wie folgt beschrieben: 1,80 bid 1,85 Meter groß, etwa 40 Jahre alt, korpulente Statur, südländisches gebräuntes Aussehen, kurze schwarze Haare, 3-Tage-Bart, schwarze Lederjacke, schwarzer Roller mit grünem Versicherungskennzeichen

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter der Rufnummer 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.