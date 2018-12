Leimen. (pol/mün) Der Fahrer einer Straßenbahn wusste sich am Montagmorgen nicht mehr anders zu helfen, als die Polizei zu rufen. Ein Betrunkener hatte gegen 10.30 Uhr in der Bahn randaliert und sich zudem auch noch mehrfach übergeben. Polizisten leiteten den 24-Jährigen an der Haltestelle Friedhof dann aus der Bahn. Doch der versuchte immer wieder einzusteigen. Als der Somalier einen Platzverweis ausgesprochen bekam, quittierte er das mit einem Hitlergruß, berichtet die Polizei.

Daraufhin ging es für den Mann ins Gewahrsam der Polizei. Ein Alkoholtest war erst gegen 18 Uhr möglich, weil der Mann so volltrunken war. Er brachte das Ergebnis von 1,8 Promille Blutakohol.

Der 24-Jährige wird nun wegen des Zeigens des Hitlergrußes angezeigt.