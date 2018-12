Bammental. (pol/rl) Von drei Männern überfallen wurde eine 12-Jährige am Mittwochabend. Laut Polizeibericht ging das Mädchen gegen 20.30 Uhr durch die Parkanlage am Herbert-Echner-Platz. Plötzlich wurde sie von einem Geräusch aufgeschreckt, dass aus einem Gebüsch in der Nähe kam. Die 12-Jährige nahm ihr Smartphone aus der Tasche, aktivierte die integrierte Taschenlampe und leuchtete damit in das Gebüsch.

Dabei leuchtete sie einen Mann an, der sich daraufhin sofort versteckte. Als das Mädchen nun weiterging, rannte plötzlich ein anderer Mann von hinten auf sie zu, riss ihr das Handy aus der Hand und lief dann mit zwei weiteren Männern davon.

Die drei Täter sollen etwa 18 bis 20 Jahre alt sein und alle eine schwarze Hautfarbe haben. Der eine Täter trug eine schwarze Kappe mit nach hinten ausgerichtetem Schirm und schwarze Stoffhandschuhe. Ein weiterer Täter trug einen orangefarbenen oder gelben Pullover.

Hinweise zur Tat oder den Tätern erbittet das Polizeirevier Neckargemünd unter der 06223/92540.