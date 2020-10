Mauer. (pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße B45 an der Abfahrt Mauer-Mitte. Eine 23-jährige Fahrerin bog mit ihrem VW auf die Bundesstraße ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines Mercedes, der in Richtung Neckargemünd fuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 23-jährige VW-Fahrerin schwer verletzt, die 48-jährige Mercedes-Fahrerin und die 19-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die drei Verletzten kamen per Rettungswägen in eine Klinik. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro.