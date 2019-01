Zwingenberg/Mosbach. (lra) Einen besonderen Sommer auf der großen Bühne könnte es für ambitionierte Laiensängerinnen und -sänger in der Region werden. Denn am Samstag, 9. Februar, sucht die künstlerische Leitung der Schlossfestspiele Zwingenberg wieder Verstärkung für die kommende Spielzeit. Einen ganzen Tag nimmt sich das Team um Intendant Rainer Roos Zeit, um in Mosbach Talente zu finden, die bei den Festspielen mitwirken möchten - im Chor, als Solisten, auf der Bühne und im Hintergrund.

Konkret geht es um die Mitwirkung in der Oper "Figaros Hochzeit" von Wolfgang Amadeus Mozart, in einer Operettengala und in dem Musical "Artus - Excalibur" von Frank Wildhorn. Voraussetzung ist Singerfahrung im Bereich Oper, Operette, Musical, Pop oder Gospel. Mitzubringen ist nach Möglichkeit ein Playback oder jemand, der die Bewerber am Klavier oder mit der Gitarre begleitet. Vorsingen werden die Kandidaten nicht nur vor Intendant Roos, sondern unter anderem auch vor Musicalregisseur Sascha O. Bauer, dem ehemaligen Intendanten der Frankenfestspiele Röttingen.

Intendant Roos unterstreicht im Vorfeld des Castings, dieses biete die Chance, an der Seite professioneller Opern- und Musicaldarsteller das eigene Talent vor der fantastischen Schlosskulisse zu beweisen. "Die familiäre Atmosphäre und besondere Verbindung zwischen internationalen Stars und hochbegabten Amateuren machen den Zwingenberger Geist aus", so Roos, der zu dem Casting einlädt.

Interessierte ab 16 Jahren können sich unter Angabe von Kontaktdaten, Geburtsdatum und Bild sowie bisheriger Gesangserfahrung (mit Stimmlage) bis zum 4. Februar per E-Mail an info@schlossfestspiele-zwingenberg.de bewerben. Die Teilnehmer erhalten dann weitere Informationen zugesandt.

Für die beim Casting ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber beginnen die Chorproben im späten Frühjahr und finden zunächst an den Wochenenden statt. Die Bühnenproben beginnen am 5. Juli und finden meist am Wochenende auf Schloss Zwingenberg statt. Zwischen den Proben wird eine eigenständige Vorbereitung erwartet. Unterstützt wird das Casting von der Sparkasse Neckartal-Odenwald, seit Jahren ein fester Partner der Festspiele. Stattfinden werden die Festspiele vom 12. Juli bis zum 4. August. Der Vorverkauf läuft bereits.