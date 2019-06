Diedesheim. (ar/pm) Für die finanziell angeschlagene Zuse Hüller Hille Werkzeugmaschinen GmbH ist ein Investor gefunden worden. Der 1947 als Maschinenfabrik Diedesheim gegründete Traditionsbetrieb an der Diedesheimer Steige ist zuletzt wieder in die Schlagzeilen geraten; er rutschte in die Zahlungsunfähigkeit. Am Mittwoch ergab sich nun eine erneute Wende.

Insolvenzverwalter Marcus Winkler, Rechtsanwalt und Partner der auf die Sanierung von Unternehmen spezialisierten Kanzlei BBL Bernsau Brockdorff, teilte am Mittwochnachmittag die frohe Kunde mit: "Die wesentlichen Vermögenswerte der Mosbacher Zuse Hüller Hille Werkzeugmaschinen GmbH sind an die Visionmax Germany GmbH, ein Unternehmen des Investors Visionmax Asset Management Co. Ltd., verkauft."

Genaue Zahlen wurden am Mittwoch nicht genannt. Zu erfahren war lediglich, dass beide Seiten Stillschweigen über den Kaufpreis und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vereinbart haben. Der Geschäftsbetrieb soll mit Wirkung zum 1. Juni 2019 übertragen werden.

Jedoch steht noch er unter den üblichen Gremienvorbehalten, wie der Zustimmung der zuständigen deutschen und chinesischen Behörden. Der vorläufige Gläubigerausschuss des Unternehmens habe dem Verkauf zugestimmt, teilte Winkler mit.

Der Insolvenzverwalter zeigte sich von der Entwicklung angetan. "Wir freuen uns sehr, dass wir Hüller Hille und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dem Weg einer übertragenden Sanierung eine Zukunftsperspektive geben können", unterstreicht Marcus Winkler.

Im Zuge dieser Transaktion konnten dem Sanierungsexperten zufolge der Geschäftsbetrieb des Traditionsunternehmens in allen Produktions- und Dienstleistungsbereichen sowie alle bestehenden rund 170 Arbeitsplätze am Standort in Mosbach gesichert werden.

Nach seiner Darstellung hatte er die Suche nach einem Investor unverzüglich nach Anordnung der vorläufigen Insolvenzverwaltung durch das Amtsgericht Mosbach aufgenommen. "Die Ausgangslage für einen geordneten Investorenprozess war wenig erfolgversprechend, da nur wenige Wochen bis zu einer Eröffnung des Insolvenzverfahrens verblieben", so der Insolvenzverwalter.

Umso größer sei die Freude und Erleichterung aller Beteiligten, dass mit Visionmax ein Investor gefunden werden konnte, der willens und in der Lage war, innerhalb kürzester Zeit einen umfangreichen Verkaufsprozess mit zu durchlaufen und dann eine für Hüller Hille positive Entscheidung zu treffen. Bei diesem Verkaufsprozess wurde der Insolvenzverwalter von Johannes von Neumann-Cosel, Partner der Beratungsgesellschaft FalkenSteg aus Frankfurt am Main, unterstützt.

Als wesentliche Grundlage für den jetzt erfolgreichen Verkauf nannte Marcus Winkler die umfassenden Stabilisierungsmaßnahmen, die er im vorläufigen Insolvenzverfahren in enger Zusammenarbeit mit der zweiten Managementebene sowie dem Betriebsrat und der IG Metall im Unternehmen umgesetzt habe.

Nach Aussage des Insolvenzverwalters wurde die Belegschaft von Zuse Hüller Hille bereits umfassend über den Einstieg des Investors informiert. Nun wäre dem Diedesheimer Traditionsbetrieb und seiner Belegschaft zu wünschen, wenn der ersten guten Nachricht weitere folgen und das Unternehmen (endlich) wieder in ruhigeres Fahrwasser steuert.