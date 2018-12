Mosbach-Diedesheim. (ar) Ziehen (erneut) dunkle Wolken über dem 1947 als Maschinenfabrik Diedesheim gegründeten Traditionsbetrieb an der Diedesheimer Steige auf? "Zuse Hüller Hille Werkzeugmaschinen GmbH" ist zuletzt wieder ins Zentrum von Spekulationen um die wirtschaftliche Lage gerückt. RNZ-Leser wandten sich an unsere Lokalredaktion und blickten dabei mit Sorge nach Diedesheim, woraufhin die RNZ nun beim Unternehmen mit seiner 220 starken Belegschaft und dessen Betriebsrat nachgefragt hat.

Dass derzeit viele Spekulationen um wirtschaftliche Schwierigkeiten kursieren, weiß auch Thomas Beck, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender. Er berichtet von einem Treffen des Betriebsrates mit der Beauftragten der Geschäftsführung am gestrigen Dienstag. "In diesem Gespräch wurden uns die Löhne zugesichert", erklärte Beck der RNZ und ergänzte: "Uns gegenüber gab es nur positive Signale." Seine Kolleg(inn)en hätten auch in der Vergangenheit ihre Löhne erhalten: "Vielleicht nicht immer pünktlich, aber wir bekommen sie", so der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende.

Als positives Signal führt Thomas Beck zudem an: "Betriebsbedingt gab es keine Kündigungen durch das Unternehmen". Allerdings hätten sich, so Beck weiter, einige seiner (nun ehemaligen) Kollegen aus dem Betrieb verabschiedet. Aus Unsicherheit, wie es weitergeht.

Die Entwicklung bei Zuse kommt ein wenig überraschend, deuteten die Zeichen doch zuletzt wieder auf eine positivere Zukunft hin. Der Traditionsbetrieb war nach dem Rückzug der Fair-Friend-Group (die Schließung des Werks war schon beschlossene Sache) im Frühjahr 2017 vom Start-Up-Unternehmen "Zuse Automation" übernommen worden. Unter dem Namen "Zuse Hüller Hille Werkzeugmaschinen GmbH" wollten die neuen Investoren den Maschinenbauer zu neuer Blüte führen.

Wie sich die Lage im Unternehmen nun genau darstellt, will nach Darstellung des stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Beck die Beauftragte der Geschäftsführung kurz vor Weihnachten erläutern. Bleibt zu hoffen, dass Becks Optimismus bestätigt - und dann eine positive "Weihnachts-Botschaft" übermittelt wird.