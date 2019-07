Steht das in Diedesheim beheimatete Unternehmen Zuse Hüller Hille vor besseren Zeiten? Zuletzt wurden Fragen ob möglicher Geschäftsverbindung zwischen dem alten und neuen Investor laut. Der neue Geldgeber bestätigt zwar Investitionen in eine Gesellschaft, die der Gruppe gehört, die hinter der Zuse-Holding stand, betont aber keinerlei Geschäftsbeziehung. Foto: Schattauer

Von Alexander Rechner

Diedesheim. Das finanziell in Schieflage geratene Traditionsunternehmen Zuse Hüller Hille an der Diedesheimer Steige findet ein chinesischer Investor interessant. Im Juni gab der vom Amtsgericht Mosbach bestellte Insolvenzverwalter den Verkauf des 1947 als Maschinenfabrik Diedesheim (MfD) gegründeten Betriebs an die Visionmax Germany GmbH, ein Unternehmen des Investors Visionmax Asset Management Co. Ltd. bekannt.

In Bezug auf den neuen Geldgeber aus Fernost waren zuletzt Fragen aufgekommen: Etwa danach, welche Geschäftsbeziehung jener Investor mit dem ehemaligen Geldgeber William W., Chef der CW Group Holding, unterhält. Die CW Group aus Singapur war nämlich auch die Gruppe, die hinter der Zuse-Holding stand.

Und Fragen werden noch immer gestellt: Einige Leser werten die Nachricht der Übernahme nur bedingt als Vertrauenssignal. Obgleich ein solches für den in Vergangenheit schon mehrfach gebeutelten Betrieb dringend erforderlich wäre.

Denn schließlich geht es um die Existenzen von rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - und deren Familien. Schon mehr als einmal musste die Belegschaft ihre Leidensfähigkeit in der Vergangenheit unter Beweis stellen. Grund genug, bei Visionmax Germany GmbH nachzufragen.

Als Geschäftsadresse für dieses Unternehmen gibt das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main eine Frankfurter Rechtsanwaltsgesellschaft an, die eigenen Angaben zufolge als rechtliche Beraterin von Visionmax Germany GmbH die Anfrage der RNZ an ihre Mandantin in China weiterleite.

Aus Fernost war nun zu erfahren, dass der Investor, Visionmax Asset Management Co. Ltd., ein Unternehmen sei, das im Jahr 2011 gegründet wurde und in China im Bereich Vermögensverwaltung tätig ist und seinen Sitz in Beijing hat. Unterschiedliche Dienstleistungen biete dabei der Investor an. So heißt es in der schriftlichen Mitteilung: "Weiterhin wird Visionmax von seinen Kunden beauftragt, für Investitionen von Investoren Finanzierungsquellen ausfindig zu machen und für ein geplantes Investment zu erschließen."

Demnach belaufe sich das von Visionmax Asset Management Co. Ltd. verwaltete Vermögen auf ungefähr 3,75 Milliarden Euro. Die Investitionen in erneuerbare Energien, Anlagenbau sowie Gesundheitswesen seien in den vergangenen zehn Jahren konstant erhöht worden.

Die Visionmax Germany GmbH ist nach Aussage des Unternehmensvertreters eine Gesellschaft, die zum Zweck des Erwerbs von Hüller Hille in Deutschland neu gegründet wurde. Das Ziel sei die Optimierung des operativen Geschäfts und des Managements von Hüller Hille. Visionmax Asset Management Co. Ltd. wolle nach Abschluss des Erwerbs Investitionen tätigen und das operative Geschäft stärken, um damit die finanzielle und wirtschaftliche Situation des Diedesheimer Traditionsunternehmen in kurzer Zeit - genannt wird hier ein Zeitraum von drei Jahren - zu verbessern.

So bleibt die Frage, welche Geschäftsbeziehungen der neue fernöstliche Geldgeber mit der CW Group unterhält. "Als Finanzinvestor hat Visionmax in eine in Hongkong börsennotierte Gesellschaft investiert, die der CW Gruppe aus Singapur gehört", heißt es dazu in der Stellungnahme der Frankfurter Kanzlei, "bei der Hongkonger Gesellschaft ist Visionmax nur durch ein Boardmitglied vertreten, das nicht geschäftsführend ist." (In Deutschland wird traditionell eine Aktiengesellschaft vom Vorstand geführt und vom Aufsichtsrat kontrolliert. Dagegen ist in den angelsächsischen Ländern ein einstufiges System mit nur einem Leitungsorgan, dem Board of Directors, üblich, Anmerkung der Redaktion).

Visionmax hat sich eigenen Angaben zufolge weder am operativen Geschäft noch an der Verwaltung der Hongkonger Gesellschaft oder der Singapore CW Gruppe beteiligt. "Es besteht auch keinerlei Geschäftsbeziehung zwischen Visionmax und der CW Gruppe", teilt der Geldgeber mit. Jedoch sei Visionmax in der Vergangenheit über CW Hongkong auf Zuse Hüller Hille aufmerksam geworden. Nachdem man im April dieses Jahres Kenntnis vom Insolvenzantrag erlangt habe, habe man zwecks des Unternehmenserwerbs über die Kanzlei KWM Europe Rechtsanwaltsgesellschaft Kontakt zum Insolvenzverwalter aufgenommen.

Allerdings ist nach Aussage des chinesischen Geldgebers der Erwerb noch nicht komplett in trockenen Tüchern. Die Transaktion bedürfe noch der Genehmigung der chinesischen Behörde. Ferner habe man beim Bundeswirtschaftsministerium einen Antrag auf Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Erwerb gestellt.

"Bis zum Vorliegen aller erforderlichen Genehmigungen und Freigaben kann es noch einige Wochen bis zu einigen Monaten dauern", heißt es dazu in der Stellungnahme. Wenn die Tücher trocken sind, möchte der Investor eigenen Angaben zufolge Geld in Forschung und Entwicklung investieren, um die Entwicklung neuer und marktgeeigneter Produkte voranzutreiben.