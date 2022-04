Ein bisschen wie früher (unsere Aufnahme stammt aus dem Jahr 1973) will man in Mosbach den Frühling feiern – mit Herz und Seele, Vereinen und kreativen Ideen. Archivfoto: Schwing

Von Heiko Schattauer

Mosbach.Der schlechten folgt die gute Nachricht. Nachdem sich Anfang Februar abgezeichnet hatte, dass auch dieses Jahr kein Mosbacher Frühlingsfest in gewohnter Form stattfinden wird, ist inzwischen sicher: Es wird eine ansprechende Alternative geben. "Wir gehen ein bisschen ,back to the roots’, wenn man so will", erklärt Holger Schwing die Überlegungen, die hinter der dreitägigen Veranstaltung "Mosbacher Frühling mit Herz und Seele" stehen, die am Muttertagswochenende (6. bis 8. Mai) für eine angemessen belebte Altstadt sorgen soll. Zurück zu den Wurzeln bewegt man sich bei Veranstalter Mosbach Aktiv deshalb, weil die Konzeption des Alternativevents zum Gutteil an die ersten Anfänge des Frühlingsfests in den 1970er-Jahren erinnert.

Seinerzeit feierte man konzentriert und zentral – Markt- und Kirch- wurden zum Frühlings-Festplatz. In der Mitte fand sich ein schmuckes Kettenkarussell, in sicherem Abstand Tische und Bänke, flankierend diverse Stände und Kirmeswagen. "Remmeles Glückscenter" etwa war beim ersten Frühlingsfest 1973 zwischen Kirch- und Marktplatz zu finden. "Ein Karussell wird es auch beim Frühling mit Herz und Seele geben", verspricht Holger Schwing, der sich auf das etwas andere Fest mit Fokussierung auf das Herz der Innenstadt freut. Die Seele dürften der Veranstaltung, die von Freitagnachmittag bis Sonntagabend in die Altstadt lockt, die Protagonisten und Festbesucher verleihen.

So hat man von Veranstalterseite alle Vereine, die zuletzt beim Frühlingsfest mit Ständen dabei waren, eingeladen, sich auch bei der Alternativveranstaltung einzubringen. "Zwei Drittel der Vereine sind nun auch dabei", erklärt Holger Schwing sichtlich erfreut. Die sieben weißen Zelte, in und an denen am Marktplatz für den Genuss der Festbesucher gesorgt werden soll, werden von Vereinen bzw. deren Helferinnen und Helfern betrieben. Ganz bewusst habe man, so Schwing, bei der Premiere von "Mosbacher Frühling mit Herz und Seele" auf kommerzielle Anbieter für Essen und Trinken verzichtet.

An angestammter Stelle wird sich unterdessen die große Festbühne finden. Auf der sollen dann am Freitag, Samstag und Sonntag verschiedene Bands und Künstler stehen, ein vielfältiges Musikprogramm zum Besten geben. Live zu erleben sein werden unter anderem "Extreme" (Freitag), "Amokoma" (Samstag) und "Diggin Treasure" (Sonntag).

Die fehlenden Fahrgeschäfte (normalerweise im ganzen Innenstadtbereich verteilt) wird man nicht ersetzen können, kleinere Alternativen will man aber dennoch anbieten. So sind die Mosbacher Fachgeschäfte, die ja auch am Sonntag ihre Türen geöffnet haben werden, angehalten, unterhaltsame "Eigenaktivitäten" zu kreieren, wie Holger Schwing als Mosbach-Aktiv-Vorsitzender erklärt. Heißt: Vor den Läden in der Fußgängerzone soll der Mosbacher Frühling weitere Blüten treiben, die ein oder andere Abwechslung erwachsen.

"Klein, aber fein, überschaubar und organisierbar", skizziert Schwing das Alternativevent zum abgesagten Frühlingsfest. "Wir sind wieder da, das wollen wir auch zeigen", ergänzt der Vorsitzende mit Blick auf die Einzelhändler von Mosbach Aktiv. Dass die Absage des Frühlingsfests in seiner zuletzt gewohnten Form Anfang Februar richtig war, dessen ist sich Holger Schwing gewiss. Man habe zu diesem Zeitpunkt schlicht Risiken und Chancen abwägen und mit Blick auf den planerischen Vorlauf eine Entscheidung treffen müssen, wenngleich die nicht leicht gefallen sei.

Vielleicht ist die Variante mit den historischen Anleihen ja auch eine gute Gelegenheit der Rückbesinnung. Weniger ist manchmal mehr und nach zwei Jahren ohne Fest lässt sich bestimmt auch in kleinerem Rahmen mit Herz und Seele feiern.