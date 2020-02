Von Alexander Rechner

Hüffenhardt. Die Tinte unter den Verträgen ist inzwischen trocken: Die kreiseigenen Neckar-Odenwald-Kliniken trennen sich vom Wohn- und Pflegezentrum (WPZ) Hüffenhardt. Der Betrieb des Altenzentrums wird zum 1. März an das private Unternehmen "Domus Cura" übertragen. "Der Betriebsübergangsvertrag wurde am 22. Januar bei einem Notartermin unterschrieben", erläuterte Frank Hehn, Geschäftsführer der Neckar-Odenwald-Kliniken auf Nachfrage der RNZ. Der Kreistag hatte in seiner Oktober-Sitzung in Schefflenz nach einer regen und kontroversen Diskussion mehrheitlich entschieden, diesen Weg einzuschlagen und die Senioreneinrichtung zu verkaufen. Schon im Mai vergangenen Jahres hatten die Kreisräte die Veräußerung beschlossen – an die Bremer "Luehrsen Investment Group". Jedoch sprang der damals präsentierte Betreiber später ab. So ist nun Domus Cura als Betreiber zum Zuge gekommen.

Domus Cura ist in der Region ein etabliertes Unternehmen: Es betreibt bereits zwei Pflegeheime in Michelbach und Neunkirchen. "Der neue Betreiber, die Domus Cura GmbH, konnte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dem neuen Betriebsführungskonzept überzeugen", erklärt der Kliniken-Geschäftsführer und ergänzt: "Daher ist die Stimmung nach einer Phase der Unsicherheit gut". Die derzeitige Auslastung des Wohn- und Pflegezentrums Hüffenhardt liege bei über 95 Prozent. Dennoch hat das Altenzentrum im Jahr 2018 mit einem Defizit von 657.739 Euro zum Verlust der Neckar-Odenwald-Kliniken beigetragen, schildert Frank Hehn. Im vergangenen Jahr 2019 sei der Verlust wahrscheinlich noch höher gewesen, wobei derzeit nur ein vorläufiges Ergebnis vorliege. Danach belaufe sich das Minus wohl auf rund eine Million Euro, so der Kliniken-Geschäftsführer.

Mit dem Verkauf der Senioreneinrichtung erzielen die Neckar-Odenwald-Kliniken unter dem Strich keinen Gewinn. Im Gegenteil: Im laufenden Jahr 2020 wird ein Einmalverlust von voraussichtlich 2,3 Millionen Euro fällig. Dieses Defizit resultiert aus der Ablösesumme an die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands.

"Im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und in Verantwortung für den Fortbestand der Zusatzversorgung im Alter" nehme man das Geld in die Hand. "Dieser Verlust wird also als Sondereffekt zu dem geplanten Jahresergebnis der Kliniken von 7,7 Millionen Euro Verlust hinzukommen", erläutert Frank Hehn.

Genauere Zahlen und Details wollte der Geschäftsführer zu dem Kaufpreis auf Nachfrage nicht nennen. "Der eigentliche Verkaufserlös für das Wohn- und Pflegezentrum liegt im Bereich mehrerer Millionen", erklärte Frank Hehn lediglich. Denn über den Kaufpreis der Immobilie sei vertraglich Stillschweigen vereinbart worden. Und daran wolle sich der Geschäftsführer halten.

Über den Kaufpreis kursierten in der Vergangenheit unterschiedliche Spekulationen in der Region. Nach Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung soll er sich auf rund neun Millionen Euro belaufen, die Ablösesumme an die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands auf der anderen Seite bei rund sechs Millionen Euro liegen. Das rein rechnerische Plus von drei Millionen Euro wird offenbar allerdings von einem "Abzugsbetrag" von rund fünf Millionen Euro aufgezehrt. Diese Summe stellt wohl den Wert der Senioreneinrichtung und der Sachvermögen dar, der buchhalterisch als Aufwand zu sehen ist. Sodass die Kliniken unter dem Strich einen Einmalverlust von voraussichtlich 2,3 Millionen Euro schreiben.

Angesicht der finanziellen Situation an den Neckar-Odenwald-Kliniken plädierten die Verantwortlichen der Klinken und der Kreisverwaltung für eine Betriebsübertragung des ehemaligen Kreisaltersheims auf ein privates Unternehmen. Bekanntermaßen leiden die NO-Kliniken mit den beiden Krankenhäuser in Buchen und Mosbach unter einem Millionenverlust; für das vergangene Jahr rechnet man mit einem Defizit von mindestens zwölf Millionen Euro.

Vor Kurzem präsentierte man das Ergebnis für den ersten Monat im laufenden Jahr 2020. Demnach schießen die Neckar-Odenwald-Kliniken mit einem Defizit von rund 877.000 Euro ab. Damit sei man rund 280.000 Euro besser als jeweils in den Monaten November und Dezember vergangenen Jahres, ist aus dem Landratsamt zu hören. Die Verantwortlichen selbst hatten offenbar mit 900.000 Euro gerechnet, das Unterschreiten der Marke sei erfreulich. Und die Kliniken sind auch am kommenden Montag wieder Thema im Kreistag bei dessen Sitzung in Schefflenz.