Von Heiko Schattauer

Neuenstadt/Mosbach. Da hätten wir mal Spaß gehabt ... Am Freitagabend wäre Kurt Krömer in Mosbachs Alter Mälzerei zu Gast gewesen. Hätte und wäre, in Corona-Zeiten dominiert der Konjunktiv. Abgesagt, verschoben, noch mal verlegt – für Marcel Büttner ist seit dem Frühjahr nichts mehr, wie es war. Im Gespräch mit der RNZ erläutert der Abteilungsleiter Marketing & PR der Konzertagentur "Provinztour", seit vielen Jahren Partner des Mosbacher Sommers, warum er dennoch viel zu tun hat, wie man plant und wie die Perspektiven aussehen.

Auch wenn diese Frage merkwürdig und vielleicht auch ein bisschen nach Wiederholung klingt: Was machen die Verantwortlichen einer Konzert- und Veranstaltungsagentur eigentlich in diesen sonderbaren Zeit?

Marcel Büttner: Foto: zg

Verlegen, organisieren, planen. Die letzten Wochen und Monate waren wir vor allem damit beschäftigt, Veranstaltungen, die nicht stattfinden konnten und können, neu zu planen. Und auch die (normale) Open-Air-Saison 2021 war und ist zu organisieren. Wir wollen schließlich auch Perspektiven bieten für die Künstler und unsere Kundschaft. Auch wenn da aktuell immer ein kleiner Mann im Hinterkopf sitzt und fragt, ob gewisse Konzerte denn stattfinden können.

Mit wie viel Hoffnung und/oder Bangen verfolgt man denn die aktuellen Entwicklungen?

Naja, für uns hat sich mit den Bund-Länder-Beschlüssen, die ein Veranstaltungsverbot für November verhängt haben, ja nichts geändert. Das Veranstaltungsverbot für Großveranstaltungen steht ohnehin bis Ende des Jahres – und ist auch nachvollziehbar und verständlich. Unter diese Veranstaltungen fällt so gut wie alles, was wir machen.

Wie sieht es denn mit Alternativen aus? Kleinere Events mit viel Abstand und weniger Zuschauern?

Es ist ja so, dass die Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten, auch Gagenvorstellungen in einer gewissen Größenordnung haben. Dienstleister im Bühnenbau oder Securitybereich können auch nicht auf einmal sagen, dass sie nur die Hälfte verlangen. Auch die Miete für unsere Konzertlocations bleibt im Normalfall auf ähnlichem Niveau wie vorher. Die Kosten bleiben also gleich oder sind sogar noch höher, da die Hygienevorschriften ja bestimmte Auflagen und Aufwände mit sich bringen. Und dann braucht es auch immer einen gewissen Vorlauf für Vorverkauf, Promotion und so weiter. So einfach auf die Schnelle lässt sich da nichts aus dem Hut zaubern.

Also keine Konzeptänderung?

Wir bleiben bei unseren Leisten. Oder anders gesagt: Wir müssen das machen, was wir können. Aber so oder so ist alles, was in unserer Branche aktuell gemacht wird, mit großen Fragezeichen und finanziellen Risiken verbunden.

Wenn Sie jetzt die verschobenen Veranstaltungen noch um die eigentlich schon geplanten bauen, wird es in der Saison 2021 nicht sehr gedrängt?

Die Zeitspanne wird vielleicht ein bisschen kürzer, für uns ist das aber nichts Außergewöhnliches. Das ist unser Geschäft, dann mehr zu arbeiten, wenn es eben heißer hergeht. Man muss aber natürlich auch erst einmal abwarten, wie die Kunden überhaupt reagieren, wenn wir wieder Veranstaltungen anbieten dürfen.

Anbieten durften und dürfen Sie aktuell praktisch nichts. Das bedeutet für die Einnahmenseite nichts Gutes. Wie groß sind die finanziellen Schwierigkeiten inzwischen?

Wir haben praktisch ein Jahr lang Leerlauf, keinerlei Einnahmen, aber trotzdem laufende Kosten. Glücklicherweise hat Provinztour in den letzten 30 Jahren vernünftig gewirtschaftet. Aber die Grenze der Möglichkeiten ist inzwischen auch bei uns erreicht. Viele andere sind leider schon über diesem roten Punkt.

Und die Hilfen? Helfen die denn nicht?

Bei den Paketen von Bund und Land fallen die privatwirtschaftlichen Unternehmen wie wir meist durchs Raster. Die Hilfen waren oft auch mit der Aufforderung verknüpft, doch bitte nach Corona-Vorgaben zu veranstalten. Die staatliche Unterstützung für Kleinunternehmen hat uns erreicht, die hat immerhin ein paar Wochen geholfen. Aktuell dürfen wir eben nicht das tun, was wir machen können, um auch Geld zu verdienen. Wie es jetzt mit den neu beschlossenen Hilfen aussieht, die ja besagen, dass man mit bis zu 75 Prozent des Umsatzes vom November 2019 unterstützt wird, muss man abwarten. Geht es nur um die Fixkosten? Brutto- oder Nettoumsatz? Da sind aktuell noch viele offene Fragen.

Geld ist das eine, Motivation das andere. Leerlauf ist nicht das, was einen Veranstalter antreibt, oder?

Das stimmt, das ist natürlich sehr schwierig, wenn man nicht das machen kann, was man auch gerne macht. Wir sehen gerade ja auch kein Ergebnis unserer Arbeit, das ist schon belastend. Deshalb wäre es dringend nötig, dass wir von der Politik einen Zeitplan bekommen, wie es mit Veranstaltungen aussehen soll, wenn z. B. ein Impfstoff vorhanden ist. Wir planen halt aktuell ins Blaue hinein, das ist schon etwas demotivierend!

Noch mal zum Hoffen und Bangen und den aktuellen Entwicklungen ...

Natürlich verfolgt man das, wir müssen ja schließlich auch wissen, wo es hingeht. Ein bisschen stumpft man aber auch ab, will sich nicht weiter runterziehen lassen. Für uns wäre entscheidend zu wissen, ab wann Großveranstaltungen wieder möglich sind. Auch um den Vorlauf entsprechend gestalten zu können, der für erfolgreiche Veranstaltungen das A und O ist. Wir wissen aber natürlich auch, dass das im Moment kaum möglich ist. Aber die Hoffnung bleibt! Wir haben aktuell für 2021 ab April bereits mehr als 70 Veranstaltungen vorgesehen und hoffen sehr, dass diese auch realisiert werden können!