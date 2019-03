Mosbach. (lah) Am Samstagvormittag regnete es vor dem Mosbacher Rathaus Gutsle aus einem mausgrauen Himmel und die Binemer Schnoogebagdscher ersetzten den nicht existenten Sonnenschein einfach durch heiße Guggemusik. Die fünfte Jahreszeit hielt nun auch in Mosbach machtvoll Einzug und ein vereintes Narrenheer übernahm die Regierungsgeschäfte im Handstreich. Da nützte es Bürgermeister Michael Keilbach wenig, dass er mit weißer Fahne die komplette Niederlage eingestand. Keilbach musste zum Ausgleich seinen "Chef" OB Michael Jann eigenhändig durch die Gegend ziehen und durfte auch noch Stadtrat Frank Heuß mit dem Rollator über einen feuchtfröhlichen Parcours steuern.

Die Stadtmauergarde der Kolpingfamilie ließ mit immer gewaltigeren Salutschüssen die Grundmauern des Rathauses erschüttern. "Horig is der Louis", das bekannte Mosbacher Fasnachtlied stimmte die Stadtkapelle an und zahlreiche Gäste sangen mit. Ober-Kiwwelschisser Alexander Rechner begrüßte die Runde zusammen mit Simon Großkinsky, dem Schreinerbub, und Bert Hergenröder. Nur Giftmischer (Apotheker) Thilo Erbacher war auf der Parkplatzsuche verloren gegangen. Das reimstarke Trio sagte dabei den Sonntagsreden der Stadträte den Kampf an und pochte auf eine neue Parkplatzsuppe. Auch in puncto Pfalzgrafenstift sei noch immer der dicke Wurm drin. Immerhin gestalte sich der Mosbacher Alltag endlich auch außerhalb der fünften Jahreszeit recht närrisch. So sei der Wilde Westen in Nordbaden angekommen und biete den Bürgern Burger bis zum Abwinken.

Doch dann wurden der Narren Herzen schwer, denn es galt, "Adieu" zu sagen: "Denn unser Bert, kehrt der Narrenbühne heute den Rücken, und wir müssen uns eine Träne verdrücken." Mit einem "Es war eefach aig scheej", bedankte sich Alexander Rechner bei Bert Hergenröder für dessen jahrzehntelanges Engagement. Dieser reimte zum Abschied: "Lorbeere zu ernten, des lag mir stets fern, ich sag’s euch ehrlich, ich machte es gern." Mit einem dreifachen "Kiwwle, Kiwwle, hoi, hoi, hoi", feierte das Volk die verdienten Narren.

Martin Husfeldt vertrat die KG Neckario, die zusammen mit Neck und Garden, übergesetzt hatte in die Altstadt. Inkognito hatten sie sogar den maskierten OB Jann dabei - allerdings in lebensgroßer Puppenform. Der zweite Michel musste dem Herren Chef nun - hin und her - die "Rats Meer Heiten" besorgen und Puppe mitsamt schwerer Kiste über das Straßenpflaster ziehen. Glücklicherweise erhielt er einen zauberhaften Ganesha-Elefantengottkopf, der Schwache stark und Dumme schlau machen soll. So gelang die Herkulesaufgabe mit Brillanz.

In die nächste Ebene ging es bei der Prüfung, die Achim Schick und Erich Markowitsch vom Narrendutzend aus dem Hut zauberten. Sie wollten den Schultes sensibilisieren für die Lage all jener Senioren, die man ins neue Seniorenheim vor der Stadtmauer verpflanzen wolle. Deshalb musste der Michael den Rollator satteln und bekam als Zugabe Stadtrat Frank Heuß, alias Robin Hood, zugeladen. Vor den Augen des verschonten Huddelbätz Achim Brötel gelang die halsbrecherische Fahrt ohne größere Zwischenfälle. Blieb am Ende nur eine Frage offen: "Wohin damit?" Die Narren lösten diese Urfrage des menschlichen Daseins pragmatisch und zogen ins Innere des eroberten Rathauses, wo sie sich stärkten für weitere Heldentaten. Sehr zur Freude des Service-Clubs "Inner Wheel", der die Bewirtung übernahm.