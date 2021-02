Aktuell wird die Schule am Schlossplatz noch umgebaut. Im kommenden Schuljahr will man fertig sein. Foto: Ursula Brinkmann

Limbach. (stk) Aufgrund der Coronapandemie sind die Schulen derzeit geschlossen. Schüler, bei denen der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, brauchen dennoch Informationen über Möglichkeiten und Optionen an den Bildungseinrichtungen in der Region. Die RNZ will diese Informationen liefern. Dieses Mal antwortet für die Schule am Schlossplatz Limbach Schulleiterin Martina Meixner.

Was macht Ihre Schule so besonders?

Kleine familiäre Gemeinschaftsschule, die geprägt ist durch den ländlichen Raum.

Die Schulleiterin der Schule am Schlossplatz in Limbach Martina Meixner. Foto: RNZ

Wie sieht – kurz erklärt – das pädagogische Konzept Ihrer Schule aus?

Arbeit auf drei Niveaustufen, die den Schularten Hauptschule, Realschule und Gymnasium entsprechen, gemeinsames Lernen mit individualisiertem Unterricht bis einschließlich Klasse acht, Coaching, Ganztagesbetrieb (Dienstag bis Donnerstag), zweite Fremdsprache Französisch, Lernentwicklungsberichte und Kompetenzraster statt Noten – Noten gibt es auf Antrag zusätzlich und in den Abschlussklassen für alle –, Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage, BoriS-Berufswahlsiegel.

Welche Kooperationen und/oder Spezialisierungen gibt es?

Ab dem Schuljahr 2021/22 haben wir ein neues Schulhaus mit modernsten digitalen Lernstudios, kapazitiven Tafelsystemen, Microsoft Sufaces, Ipads, Wlan im gesamten Schulgebäude, DSGVO-konforme Kommunikation und Organisation per Schulapp "Sdui" (Features Chat, Cloud und Videotelefonie ermöglichen Onlineunterricht), Kooperationen mit Bildungspartnern, dem Burghardt-Gymnasium und den beruflichen Schulen in Buchen.

Welche Schüler sind bei Ihnen richtig?

Alle!

> Kontakt: Schule am Schlossplatz, Muckentaler Str. 8, 74838 Limbach, Tel.: (0 62 87) 9 28 71 30, Internet: www.schule-am-schlossplatz.de.

> Schulleiterin: Martina Meixner

> Schülerzahl: 263

> Lehrerzahl: 32 Lehrkräfte, eine pädagogische Assistentin, eine Schulsozialarbeiterin.

> Schulabschluss: Hauptschulabschluss nach Klasse 9 /10, Realschulabschluss nach Klasse 10, Übergang in die Oberstufe der neunjährigen allgemeinbildenden/beruflichen Gymnasien.

> Anmeldung: 10. März, 8 bis 12 Uhr; 11. März, 8 bis 12 Uhr u. 14 bis 18 Uhr.