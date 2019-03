Waldbrunn-Waldkatzenbach. (dore) Das Rätsel um das schäumende Bachwasser unterhalb der 30 Jahre alten Kläranlage im Waldbrunner Ortsteil Waldkatzenbach ist immer noch nicht gelöst. Nun liegen aber zumindest die Ergebnisse der Probennahme vor. Das teilte Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes Neckar-Odenwald- Kreis, am gestrigen Donnerstag auf Nachfrage der RNZ mit.

"Es sind im Zulauf wie auch im Ablauf auffällige Werte für Tenside festgestellt worden", so Egenberger. Tenside finden hauptsächlich in Wasch- und Reinigungsmitteln, kosmetischen Produkten, aber auch zur Fettentfernung in der Metallbranche Anwendung. Bestimmte Grenzwerte für Tenside gebe es für Kläranlagen nicht, erklärte Egenberger.

Da die Situation unabhängig davon dennoch nicht zu tolerieren sei, sei bereits am vergangenen Montag von Landratsamt, Gemeinde und Polizei ein Maßnahmenpaket vereinbart worden. Dazu gehöre unter anderem, dass weiterhin versucht wird, den Verursacher festzustellen, was bisher nicht gelungen sei. Beim nächsten erkennbaren Ereignis sollten die Kanalschächte schnellstmöglich geöffnet werden, um die Verunreinigungen nachverfolgen zu können.

Auch überprüfe ein Fachplaner in den kommenden zwei Wochen noch einmal die Kläranlage, um einen eventuellen Einfluss der Anlage selbst auszuschließen. "Zudem wurde angedacht, dass die Gemeinde einen Probenehmer einsetzt, um vom Zulauf stündlich automatisch Proben zur visuellen Beobachtung zu entnehmen", sagte Egenberger.

Die Verunreinigungen im Bach unterhalb der Kläranlage Waldkatzenbach waren von einem Bürger bereits im Januar festgestellt worden, und im Februar erneut. Fotos, die das belegen, liegen der RNZ vor. Der zuständige Klärwärter meldete dem Landratsamt die erneute, deutlich sichtbare Schaumbildung im Ablaufbereich der Anlage. Danach hat der Klärwärter vom Zulauf, Ablauf und vom Schaum selbst Proben genommen, die dann in einem Fachlabor untersucht wurden. Zudem sei die Polizei eingeschaltet worden, die dann die Ermittlungen aufgenommen habe, erklärte Egenberger bereits vergangene Woche.