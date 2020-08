An die Scheren – fertig – los! Auf den symbolträchtigen Spatenstich zu Beginn folgte nach Beendigung aller Baumaßnahmen in der Strümpfelbrunner Straße das Zerschneiden eines Bandes. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Waldbrunn. Befahren wird sie schon ein Weilchen, die Strümpfelbrunner Straße in Wagenschwend mit ihrem neuen Belag. Was aber nur eine oberflächliche Betrachtung wäre, wie Bürgermeister Thorsten Weber Details dieser "großen Tiefbaumaßnahme" aufzählte. Aber "sang- und klanglos" sollte diese Dorfentwicklungsmaßnahme dann doch nicht vonstattengehen. So kamen mit Weber Ortsvorsteherin Mirjam Mertes-Schmitt, Landrat Dr. Achim Brötel, Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie Vertreter der am Bau beteiligten Firmen im Limbacher Ortsteil zusammen, um mit dem Durchschneiden eines Bandes die Straße offiziell zu übergeben.

"Nicht wiederzuerkennen, die einstige Rumpelpiste", urteilte Weber über die summa summarum 815.000 Euro teure Maßnahme. Der Neckar-Odenwald-Kreis (die Strümpfelbrunner Straße ist Teil der Kreisstraße K3923) ist an den Kosten mit 120.000 Euro beteiligt. Den kommunalen Anteil fördert das Land mit 300.000 Euro, und aus dem Gemeindeausgleichsstock fließen nochmals 75.000 Euro. Somit trägt die Gemeinde Limbach 320.000 Euro selbst. Zusammengearbeitet wurde aber nicht nur auf finanzieller Ebene. Landrat Achim Brötel attestierte dem Werk eine "mustergültig kompakte Planung". Denn man habe mehrere Ziele auf einmal im Blick gehabt. Außer der neuen Fahrbahndecke beinhaltete die Maßnahme die Kanalsanierung, die Erneuerung der Wasserleitungen, die Neugestaltung der Gehwege mit LED-ausgestatteter Beleuchtung, und passend zum großen Digitalisierungsvorhaben des Landkreises wurde eine Infrastruktur so hergestellt, dass "das Glasfaser nur noch eingeblasen werden muss", wie Bürgermeister Weber verkündete. "Mehr als eine Schönheits-OP", urteilte Landrat Dr. Achim Brötel.

Mit einem Satz: "Die Straße ist super geworden," sagte Ortsvorsteherin Mertes-Schmitt über das Bauwerk. So super, dass mancher sie schon als Rennstrecke missverstanden und missbraucht habe. Was aber durch die nun dauerhaft an dieser Straße bei den letzten Häusern postierte Geschwindigkeits-Messanlage inzwischen abgemildert werde. Statt zu singen und klingen, was Corona-bedingt auch kaum möglich gewesen wäre, vollzog sich der Akt der Übergabe dadurch, dass die Akteure umso geschwinder das für solche Zwecke gespannte rot-weiße Band publicityträchtig durchschnitten und sich anschließend im Wagenschwender Dorfgemeinschaftshaus zu einem kleinen Umtrunk einfanden.