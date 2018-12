Am 18. Dezember überreichten die Geschäftsführer der Mosca GmbH, Timo Mosca, Simone Mosca und Alfred Kugler, gemeinsam die Spendenschecks an Vertreter der sechs Gewinnerprojekte. Foto: Christoph Baumann / Pixel-Werk

Waldbrunn. Zum wiederholten Mal unterstützt die Firma Mosca Projekte aus Schulen, Vereinen und Kindergärten, die sich im Rahmen des Projektwettbewerbs 2018 um eine finanzielle Unterstützung beworben haben. Der Betrag von insgesamt 7600 Euro verteilte sich unter den ausgewählten sechs Gewinnern.

Diese nutzten die Spendenübergabe dieser Tage, um ihre Projekte ausführlicher vorzustellen. Als Familienunternehmen aus Waldbrunn ist Mosca am Standort und in der Region verwurzelt. Verantwortung für die Region zu übernehmen, besonders in Bezug auf Kultur- und Bildungsförderung, sei für das Unternehmen eine Selbstverständlichkeit.

Der höchste Spendenbetrag von 2850 Euro ging an das Projekt "Pink Floyd: The Wall" vom Kinder- und Jugendheim St. Kilian in Walldürn. Ergebnis des Projekts wird eine Aufführung des Stücks "The Wall" im November 2019 sein. Ziel sei es, auf dem Weg dahin zahlreiche kleine Beiträge der Schüler einzubinden. Während der Erarbeitung sollen sich die Schüler mit verschiedenen Themen wie Vereinsamung, Verlust, Depression und gesellschaftliche Ausgrenzung auseinandersetzen. Damit sollen außerdem Menschen aus unterschiedlichen Lebenskontexten und verschiedenen Generationen zusammengeführt und das Verständnis füreinander gefördert werden.

Die Realschule in Eberbach kann sich über 1000 Euro für ihr Projekt "Transsylvanien mit Biss - eine Schülergruppe der Realschule Eberbach erkundet Land und Leute in Siebenbürgen" freuen. Hinter dem Namen steckt eine Kulturexkursion nach Pretai, einem kleinen Dorf in Rumänien. Der Spendenbetrag soll dazu verwendet werden, Schülern mit begrenzten finanziellen Mitteln die Teilnahme zu ermöglichen.

500 Euro gingen an das Nicolaus-Kistner-Gymnasium und die Pestalozzi-Realschule in Mosbach mit ihrem Projekt einer gemeinsamen Schulbücherei. Diese gibt es schon seit einigen Jahren, wurde bisher jedoch nicht so intensiv genutzt wie gewünscht. Mit dem Spendenbetrag möchten die beiden Schulen die Bücherei noch weiter ausbauen und auch Bücher für die oberen Klassenstufen anschaffen, sodass ausreichend Lesestoff für alle Altersklassen bereit steht.

Die Grundschule Oberschefflenz überzeugte in diesem Jahr mit dem "Medienkonzept für Kinder mit Migrationshintergrund" und erhielt für das Projekt eine Spende von über 250 Euro. Unter dem Motto "Gemeinsam in einer Lerngruppe und doch ganz individuell (…)" werden den Kindern iPads mit Lern-Apps und Programmen zur Verfügung gestellt. Im Vordergrund steht dabei, die Kinder auf ihrem individuellen Lernweg zu unterstützen und durch die Lernprogramme die Deutschkenntnisse der Kinder mit Migrationshintergrund zu verbessern.

Auch Vereine konnten wieder beim Projektwettbewerb der Mosca GmbH punkten. Der SV Wagenschwend erhielt für das Projekt "Bambini Spielraum" 2000 Euro. Von dem Projekt profitieren die kleinsten Sportler des Vereins: Der Multifunktionsraum im Sportheim soll als Bambini-Spielraum eingerichtet werden, sodass die Kleinen auch bei schlechtem Wetter oder im Winter nicht auf ihr Training verzichten müssen.

Überzeugt hat auch das Projekt "Neugestaltung der Spiel- und Begegnungsstätte am Limespfad in Trienz" des Fördervereins Kinder und Jugend Fahrenbach. Dieser durfte sich über 1000 Euro freuen. Die Spiel- und Begegnungsstätte wurde bereits 2003 eingeweiht und seitdem jährlich "herausgeputzt". Allerdings musste mittlerweile der "Wachturm" aus Sicherheitsgründen abgerissen werden. Mit der Unterstützung von Mosca soll dieser jetzt wieder aufgebaut und die Anlage weiter ausgestattet werden.

"Für uns ist es immer eine große Freude, die unterschiedlichen Projekte zu unterstützen", erläuterte Geschäftsführer Timo Mosca. "Natürlich hoffen wir, dass auch die Projekte, die wir nicht fördern können, realisiert werden."