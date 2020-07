Waldbrunn. (stk) Ende Juni wurde es bereits diskutiert, am Montagabend wurde es nun entschieden: Die Katzenbuckel-Therme in Strümpfelbrunn soll ab 1. August "unter Pandemiebedingungen" wieder geöffnet werden. Diese Information bestätigte Bürgermeister Markus Haas gestern auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung: "Der Grundsatzbeschluss lautet, dass die Verwaltung alle Vorbereitungen treffen soll, um das Bad am 1. August zu öffnen."

Drei Aspekte hätten in der Diskussion des Rats eine Rolle gespielt: die Gesundheit der Besucher, das Angebot für Touristen und Einheimische und auch die Wirtschaftlichkeit. Für den letzten Aspekt lieferte Kämmerer Joachim Gornik die Zahlen: Bei einer weiteren kompletten Schließung würde sich das Defizit der Katzenbuckel-Therme im Jahr 2020 auf 840.000 Euro belaufen. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 war dieses Defizit bei mehr als 100.000 Besuchern bei 630.000 Euro. Mit dem nun entwickelten Plan – und wenn die Annahmen auch so eintreffen – könnte das Defizit von 2020 noch auf 790.000 Euro gesenkt werden.

Der Plan für das Bad sieht eine Öffnung an fünf Tagen in der Woche (von Mittwoch bis Sonntag) jeweils in drei Zeitfenstern vor: von 9 bis 12, 13 bis 16 und 17 bis 20 Uhr. Tickets müssen vorher über ein Online-System erworben werden. "Daran feilen wir noch", erklärt Haas. Pro Zeitfenster werden 100 Besucher zugelassen sein, und es werde auch nur einen Einheitstarif von drei Stunden geben. Das Ruhebecken, das Kinderbecken und die Sauna bleiben geschlossen. Die gesamte Besucherdokumentation kann über das Online-Ticket-System abgewickelt werden.

"Es geht jetzt darum, es zu versuchen. Aber das Restrisiko trägt man natürlich als Betreiber", erklärte Gornik. Dennoch sei es wichtig, für Touristen und Einheimische ein Angebot vorzuhalten. Auch mit dem Gesundheitsamt habe man sich vor der Vorstellung des Plans eingehend beraten, auch von dieser Seite gab es grünes Licht.

Auch die Gemeinderäte gaben ob der vielen Argumente am Montagabend ihre Zustimmung, und so kann auf dem Winterhauch nun bald wieder geschwommen werden – unter Pandemiebedingungen, versteht sich.