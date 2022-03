Dieser kleine Modell-Gleitschirm sorgte am Donnerstag für große Aufregung. Repro: Hofmeyer

Waldbrunn. (lu) Die Meldung, dass ein Gleitschirmflieger zwischen Oberdielbach und Strümpfelbrunn in eine Hochspannungsleitung geflogen sei, rief am Donnerstagnachmittag zahlreiche Einsatzkräfte auf den Plan. Als kurz nach 14 Uhr die ersten von ihnen am vermuteten Unglücksort eintrafen, konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden.

Wie sich vor Ort herausstellte, handelte es sich bei dem Objekt, das sich in der Leitung verfangen hatte, lediglich um einen ferngesteuerten Modell-Gleitschirm, an dem kein Mensch, sondern ein kleiner Dummy hing. Ein Defekt des Antriebspropellers war vermutlich die Ursache für den Irrflug.

So konnten der angeforderte Rettungshubschrauber wieder abbestellt werden und der von Eberbach auf den Winterhauch geeilte Notarzt wieder ins Tal zurückkehren. Mitarbeiter des Stromversorgers bargen das Fluggerät samt dem kleinen Passagier schließlich von der Überlandleitung und händigten es dem Eigentümer aus.