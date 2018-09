Waldbrunn. Die Familie Zollmann lädt am Sonntag, 9. September, zum Hoffest auf die Stutenmilchfarm ein. Auf dem Kurgestüt Hoher Odenwald gibt es von 10 bis 17 Uhr alles Mögliche zusätzlich zum Angebot von Stutenmilch.

Besucher können frische Bio-Stutenmilch und spritzigen Kimis, die fermentierte Variante, probieren. Der Hofladen hat geöffnet. Hier kann man das Hautpflege-Sortiment auf Basis von Stutenmilch testen. Es gibt ein Odenwälder Mittagessen und Crêpes sowie Kuchen.

Bei Gestütsführungen und Ponyreiten können alle Besucher Pferde und Fohlen hautnah erleben und allerhand darüber lernen, wie Stuten gehalten und gemolken werden. Ein Strohlabyrinth und ein Bauernhofspielplatz laden zu Spiel und Spaß ein.

Die Zollmann Stutenmilch GmbH bietet Stutenmilch und Stutenmilchprodukte in Bio- und Demeter-Qualität an. Das Familienunternehmen mit Sitz in Waldbrunn greift dabei auf über 59 Jahre Erfahrung in der Produktion und Verarbeitung von Stutenmilch zurück. Jette Zollmann ist Geschäftsführerin des Gestüts.

Das Kurgestüt Hoher Odenwald mit rund 400 Pferden und einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von etwa 320 Hektar bezeichnet sich als die erste und größte Stutenmilchfarm Deutschlands. Das Futter für die Pferde baut Familie Zollmann selbst auf biologisch-dynamische Wirtschaftsweise an. Seit 1990 ist das Gestüt Demeter-zertifiziert.