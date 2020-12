Mosbach. (schat) Wildes Gedränge, endlose Schlangen, hektische Kunden – in den letzten Stunden vor dem harten Lockdown ist in der Mosbacher Fußgängerzone nichts davon zu sehen. Frei nach Fußballtrainer-Legende Otto Rehhagel scheint "kontrolliertes Einkaufen" die Devise: Die Altstadt zeigte sich am Montag belebt, aber nicht überfüllt. Ein bisschen Wartezeit vor dem ein oder anderen Geschäft nahmen die Kunden geduldig in Kauf, von Hektik oder Torschlusspanik keine Spur. "Da muss man allen einfach mal ein Lob aussprechen, bei uns läuft das wirklich brutal geordnet ab", erklärt denn auch Holger Schwing als Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mosbach Aktiv.

Auch die "Lange Einkaufsnacht" am Samstag, die aufgrund der jüngsten Entwicklungen in der Corona-Pandemie ein wenig kürzer als geplant ausfallen musste, sei gut gelaufen, so Schwing weiter. Die Besucherfrequenz sei gut gewesen, die Kundenströme habe man dank der verlängerten Öffnungszeiten erfolgreich entzerren können: "Das hat sich wirklich gut verteilt", berichtet Schwing.

An den Öffnungszeiten dreht man nun auch am heutigen Dienstag, dem letzten Öffnungstag vor der verordneten Schließung. Von 9 bis 19 Uhr sollen die Türen der Fachgeschäfte in der Fußgängerzone noch einmal offen stehen, ergo bleibt bei den meisten Läden eine Stunde mehr, um Geschenke zu besorgen oder andere Einkäufe zu tätigen.

Und danach? "Wir werden Bestellungen ausfahren und auch eine zentrale Annahme- und Abholstelle einrichten", skizziert der Mosbach-Aktiv-Vorsitzende die Planungen für die harte Lockdown-Phase. So soll im Hotel "Zum Lamm" von 9 bis 19 Uhr die Abholung/Annahme von Waren ermöglicht werden, ein gemeinschaftlicher Lieferservice parallel oder alternativ Kunden versorgen. Darüber hinaus gibt es eine sogenannte "Comeback-Aktion". In deren Rahmen lassen sich Gutscheine über die Internetseite von Mosbach Aktiv ordern, die mit einem über dem Kaufpreis liegenden Einlösewert locken.

Weitere Infos zu Liefer-, Abhol- und Online-Service, gibt es unter www.mosbach-aktiv.de.