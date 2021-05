Von Uwe Köbler

Limbach. "Schwere Zeiten für Limbach", so eröffnete Aufsichtsratsvorsitzender Bruno Stipp augenzwinkernd die offizielle Stabübergabe bei der Volksbank Limbach. "Zuerst geht ,de Pfarrer’ und jetzt ,de Speth’", sagte der Altbürgermeister. Corona war es zuzuschreiben, dass die Verabschiedung von Werner Speth nach 30-jähriger Vorstandstätigkeit nur im Kreise der Führungsriege der Bank, namentlich Vorstand Klaus Scholl, Speths Nachfolger Christian Bopp sowie den Prokuristen Norbert Albert und Andreas Schmitt ablief.

Stipp erinnerte in seiner Ansprache an den Werdegang von Werner Speth, der 1978 seine Ausbildung im Limbacher Bankhaus begann und 1991 in den Vorstand gewählt wurde, dessen Vorsitzender er 2017 wurde. "Werner hat sich allen Aufgaben gestellt, auf sein intaktes Team vertraut und sich immer durch seine Kundennähe ausgezeichnet. Er war in der Gemeinde ebenso gut vernetzt wie mit den Nachbarbanken. So konnten auch schwierige Phasen gemeistert und der Fortbestand des Bankhauses gesichert werden."

Der auch auf diversen Ebenen ehrenamtlich engagierte Werner Speth führte quasi "ein Leben für die Bank", so Bruno Stipp, das auch von einem offenen Miteinander mit dem Aufsichtsrat und den Aufsichtsbehörden bestimmt gewesen sei. "Fast ein Viertel der über 120-jährigen Bankgeschichte hat er als Vorstand mitgeprägt, und so bedauert der Aufsichtsrat den verständlichen Wunsch auf den Beginn der Altersteilzeit", so Stipp.

Die Wertschätzung, die sich das Limbacher Urgestein Speth bei Kollegen, Kunden und dem Aufsichtsrat erworben hat, würdigte der Aufsichtsratsvorsitzende mit der Ernennung zum "Ehrenvorstand der Volksbank Limbach". Stipp überbrachte auch die Grüße des baden-württembergischen Genossenschaftsverbands, der Werner Speth für seine Verdienste um das Genossenschaftswesen mit der Raiffeisen-Schulze-Delitzsch-Medaille in Gold auszeichnete.

Nachdem der Applaus der Kollegen verklungen war, dankte Werner Speth für die ehrenden Worte. Er habe immer gerne für die Bank in verantwortlicher Position gearbeitet, weil er sich auf seine Mitarbeiter und die Kollegen aus der Führungsetage wie Klaus Scholl, Christian Bopp, Norbert Albert und Andreas Schmitt immer habe verlassen können. "Wir verschiedene Charaktere haben vertrauensvoll und geprägt von hoher Wertschätzung zusammengearbeitet, auch wenn es in der Sache mal heftige Diskussionen gab. Das Bankgeschäft ist und war nicht einfach", so der "Bänker in Passivphase", der seinen Mitstreitern weiterhin ein "gutes Händchen" für den Fortbestand der Bank vor Ort wünschte.

Um diesen Fortbestand, so ergriff dann Bruno Stipp wieder das Wort, wird sich ab sofort in der Vorstandsebene der seitherige Prokurist Christian Bopp zusammen mit Klaus Scholl kümmern. Der Aufsichtsrat habe das "Eigengewächs" ob seiner fachlichen Qualifikation und seiner sozialen Kompetenz in den Vorstand berufen. Auch Christian Bopp ist ehrenamtlich sowohl kirchlich, politisch als auch in den Vereinen engagiert und kennt die Sorgen und Nöte der über 4300 Bankkunden. Sympathisch, so Bruno Stipp, sei die Tatsache, dass das Vorstandsduo Scholl/Bopp auch nach außen hin zeigen wolle, das man auf Augenhöhe arbeitet, und es deshalb formell keinen Vorstandsvorsitzenden mehr geben wird.

Der 53-jährige Neu-Vorstand Bopp dankte für das Vertrauen, das ihm von den Kollegen, den Aufsichtsräten und der Bankenaufsicht entgegengebracht wurde und versprach, alles dafür zu tun, dass sich die Kunden bei der Volksbank Limbach weiter gut aufgehoben fühlen und die Selbstständigkeit des Bankhauses erhalten bleibt. "Ob die neue Aufgabe schwer oder leicht wird, weiß ich nicht; sie wird auf jeden Fall anders. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Vorstandskollegen Scholl", erklärte Christian Bopp, der auch nochmals die Arbeit seines Vorgängers Werner Speth hervorhob: "30 Jahre in einer so verantwortungsvollen Position sind schon etwas ganz Besonderes und vorbildlich für uns alle, die wir als Volksbank-Team Verantwortung tragen."

Zum Abschluss dankte Vorstand Klaus Scholl für die gute Zusammenarbeit mit Werner Speth, der auf eigenen Wunsch den Platz für Christian Bopp freimachte. "Mit Engagement, Ideen und der Qualifikation und Weiterbildung der Belegschaft wollen wir in Limbach auch weiterhin das ,kleine gallische Dorf‘ bleiben das sich in der großen Bankenwelt allen Herausforderungen stellt", so sein passendes Schlusswort.