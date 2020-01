Von Stephanie Kern

Waldkatzenbach. 65 Jahre lang thronte die "Turmschenke" über Waldkatzenbach. Seit 1. Januar ist das Gasthaus geschlossen. Die Pläne für die Zukunft der Gaststätte sorgten aber schon vor dem Jahreswechsel für Gesprächsbedarf und Aufregung in Waldkatzenbach. Unter dem Namen "Villa Katzenbuckel" will das Ehepaar Sandra und Norbert Haas dort wieder einen gastronomischen Betrieb mit zwölf Hotelzimmern eröffnen. Die Aufregung rührt vor allem von den geplanten "Lifestyle-Partys" her, die dort gefeiert werden sollen.

"Unser Ziel ist aber ein schönes Gasthaus für alle Generationen, die Leute sollen sich hier treffen können, ihre traurigen und schönen Anlässe hier feiern", sagt Sandra Haas. Für sie erfüllt sich mit der Villa Katzenbuckel ein Traum: "Auf dem Weg hier hoch habe ich gedacht: ,Das könnte das sein, das wir suchen’", berichtet die Unternehmerin vom ersten Eindruck. Dem folgte schnell der zweite: "Es war klar, dass das Objekt sehr renovierungsbedürftig ist. Wir haben uns dann schon gefragt, ob wir das wollen und ob wir das stemmen können. Wir haben aber eine solide Finanzierung auf die Beine gestellt", sagt Haas.

Rund eine Million Euro investiert das Ehepaar Haas, das aus dem Ludwigsburger Raum stammt, in die ehemalige Turmschenke. "Wir wollen alles wieder schön machen", sagt Sandra Haas, die Begeisterung für das Projekt ist ihr anzumerken. "Hier ist ganz viel Herzblut drin, das ist mein Baby."

Umso größer ist Haas’ Enttäuschung darüber, wie ein Teil der Menschen in Waldkatzenbach auf die Pläne reagiert: "Wir eröffnen weder einen Swinger-Club noch ein Bordell, das ist Quatsch. Wir wollen auch nicht auf Gerüchte reduziert werden und beantworten alle Fragen, die sich stellen", sagt Sandra Haas.

"Traurig" war die Unternehmerin darüber, wie man mit "Gerüchten und Geschwätz" angegriffen werde. "Keiner hat uns direkt gefragt." Neben dem normalen Gastronomie- und Übernachtungsbetrieb sollen auch einige Male im Jahr "Lifestyle-Partys" veranstaltet werden. Das seien keine "Erotik-Partys", sondern Feste, bei denen sich Menschen träfen, die sich etwas verrückter anziehen würden. "Wie Christopher Street Day nur ohne Straße", erklärt Haas. "Das wird aber nur drin stattfinden, und es werden nur diejenigen eingelassen, die sich angemeldet haben. Dass man als Familie in so eine Party hineingerät, ist unmöglich", fügt Haas noch hinzu. "Das ist nicht gesetzeswidrig!"

Lediglich 2,5 Prozent der Betriebszeit (ca. 50 von 2000 Stunden) sollen für die Partys reserviert werden. Dennoch: Die Werbung auf Internet-Portalen wie "Joy Club" lässt bei den Menschen in Waldkatzenbach Zweifel aufkommen. Laut Internetrecherche ist "Joy Club" das größte Erotikportal deutschlandweit, es zählt über zwei Millionen Mitglieder. Es wird auch als "Erotik-Facebook" bezeichnet. Es ist ein Portal mit erotischen Videos oder Bildern und auch der Möglichkeit, Gleichgesinnte zu finden.

Bürgermeister Markus Haas beschäftigt die Villa Katzenbuckel ebenfalls: "Es ist im Moment das Thema im Ort, man wird immer wieder darauf angesprochen – und es gehen die wildesten Gerüchte um." Manche Bürger äußerten Bedenken, manche sind damit einverstanden, und den meisten sei es grundsätzlich egal, "was hinter verschlossen Türen passiere", schätzt Markus Haas (der übrigens mit den Unternehmern weder verwandt noch verschwägert ist) die Rückmeldungen aus der Bevölkerung ein.

Die Befürchtungen beziehen sich vor allem auf den An- und Abreiseverkehr, die Parkplatzsituation und die zu erwartende Klientel der Partys. "Es ist gut, dass wir dort wieder einen gastronomischen Betrieb bekommen und die Gastronomie weiterhin im Vordergrund steht. Die Partys sind aber eine bittere Pille, die wir wohl hinnehmen müssen."

Entspannt sieht Ortsvorsteherin Nicole Wagner die Villa Katzenbuckel: "Das Thema wurde meiner Meinung nach ein bisschen hochgekocht." Der Ort sei geteilter Meinung: Es gebe Bedenkenträger und solche, die die Neueröffnung positiv sehen. Die meisten Berührungsängste hätten die Waldkatzenbacher mit den geplanten Partys. "So wie es vorgestellt wurde, kann man aber damit leben. Und man muss abwarten, wie das dann abläuft", meint Wagner.

Dass das Projekt mit Leader-Mitteln (und damit öffentlichen EU-Geldern) gefördert wird, stößt einigen Waldkatzenbachern sauer auf. "Wir haben eine hohe Punktzahl erreicht, darauf sind wir stolz", sagt Sandra Haas dazu. Martin Säurle, Geschäftsführer der Regionalentwicklung Neckartal-Odenwald aktiv, bestätigte sowohl die Förderung als auch die hohe Punktzahl auf Nachfrage der RNZ. "Die Partys wären letztlich kein Grund gewesen, die Fördergelder zu verweigern", sagt Säurle. Die Pläne seien zwar bei der Vorstellung des Projekts nicht bekannt gewesen. Jeder Antrag werde allerdings anhand eines Kriterienkatalogs bewertet – und den hat das Projekt "Villa Katzenbuckel" erfüllt. Nichtsdestotrotz schlägt auch die Vergabe der Fördermittel Wellen: "Da gibt es schon einige Nachfragen", erklärt Säurle.

An der künftigen Villa Katzenbuckel laufen derweil die Umbauarbeiten. "Das wird sehr schön", ist Sandra Haas beim Rundgang überzeugt. "Ich hoffe, dass die Menschen uns eine Chance geben und sich selbst ein Bild von der Villa Katzenbuckel machen." Am 30. April will man das Haus eröffnen. Mit einem Fest für alle Generationen, einem Tanz in den Mai. "Ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen", sagt Sandra Haas.