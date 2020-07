Wegen Totschlags in minder schwerem Fall an seiner pflegebedürftigen Ehefrau muss ein 79-Jähriger für drei Jahre in Haft. Die Strafe sei „notwendig und angemessen“ befand das Mosbacher Landgericht am gestrigen Donnerstag. Foto: Noemi Girgla

Von Noemi Girgla

Mosbach. Ein Fall, der an Traurigkeit kaum zu überbieten ist, wurde am Donnerstag vor dem Landgericht in Mosbach verhandelt. Ein 79-jähriger Mann aus Billigheim hatte am 21. Januar seine 84-jährige, pflegebedürftige Frau im gemeinsamen Schlafzimmer mit einer Kordel erdrosselt. Wegen Totschlags in einem minderschweren Fall muss er nun drei Jahre ins Gefängnis. Wem dies als eine milde Strafe erscheint, der muss die Umstände betrachten, die der Tragödie vorausgingen.

Das Ehepaar führte ein "auffällig unauffälliges" Leben, wie es ein Sachverständiger und Oberstaatsanwalt Hansjörg Bopp formulierten. 57 Jahre waren sie verheiratet und zogen gemeinsam drei Kinder groß. 2002 erkrankte die Frau an Gebärmutterhalskrebs, der auch die Blase befiel, welche letztlich entfernt werden musste. Dennoch habe seine Mutter 18 Jahre lang "eine sehr gute Lebensqualität" gehabt, schilderte der 52-jährige Sohn, der in der Tatnacht im Haus seiner Eltern war und als Zeuge aussagte.

Problematisch sei es ab November 2018 geworden, als die Mutter den ersten Schlaganfall hatte. Sein Vater habe sie hingebungsvoll gepflegt, Hilfe von Fremden wollte die Mutter auf keinen Fall. Für den 79-Jährigen stand außer Frage, dass er die Versorgung seiner Partnerin zu leisten habe. "Sie war ja seine Frau", fasste es seine Anwältin, Tanja Lehrmann, zusammen.

Im Oktober 2019 erlitt die Frau ihren zweiten Schlaganfall. "Zum Schluss war sie Pflegestufe vier und fast bettlägerig", beschrieb der Sohn den Zustand seiner Mutter. Der körperliche Verfall sei zum Ende hin fast vollständig gewesen. Weiterhin habe sich sein Vater aufopferungsvoll um sie gekümmert. "Er hat sein Bestes gegeben und die Mutter vorbildlich betreut, mehr war nicht zu leisten", fasste der Sohn zusammen. Dabei sei der Vater selbst gesundheitlich schwer angeschlagen.

Er habe schon jahrelang einen viel zu hohen Blutdruck, infolgedessen es 2017 zu einem Aortenaneurysma, einem Riss der Schlagader, gekommen sei. Drei bis vier Wochen habe er auf der Intensivstation gelegen. Seither habe der Vater nicht mehr schwer heben dürfen. Dies ist aber bei der Pflege eines anderen Menschen unvermeidlich. Im Dezember 2019 habe man schließlich doch einen ambulanten Pflegedienst beauftragt – sehr zum Missfallen der Mutter. In ein Pflegeheim wollte diese auf gar keinen Fall.

Beim Besuch seiner Eltern im Januar 2020 stellte der Sohn dann fest, dass nun wirklich "Land unter" war. Nicht nur konnte der Vater rein physisch die Pflege der Mutter nicht mehr leisten, er litt auch an einer Schlafstörung, chronischer Erschöpfung und einer Depression. "Er war körperlich und psychisch am Ende." Der Sohn veranlasste umgehend die Aufnahme seiner inzwischen auch an Demenz erkrankten Mutter in ein Pflegeheim. Erst einmal für 30 Tage, da sich die Frau immer noch dagegen sträubte. In dieser Zeit, so hoffte er, würde sich die Mutter an das Heim, in dem auch die Nachbarin und eine Familienangehörige lebten, gewöhnen.

Nachmittags packten sie gemeinsam die Tasche der Frau, die, obwohl sie sich mit dem Aufenthalt einverstanden erklärt hatte, dennoch begann, ihrem Mann Vorwürfe zu machen. Dabei soll auch der Satz "Du hast mich nie richtig gepflegt" gefallen sein. Auch wenn der Vater wusste, dass diese Äußerung der Demenz seiner Frau geschuldet war, habe es ihn tief verletzt, berichtete der Sohn.

In der Nacht eskalierte die Situation. Die 84-Jährige weckte ihren Mann kurz nach Mitternacht und teilte ihm mit, dass sie nicht in das Pflegeheim gehen werde. Der 79-Jährige erklärte, er habe dann aus einer Schocksituation heraus die Hände um den Hals seiner Frau gelegt. An die Kordel erinnert er sich nicht mehr. Im Anschluss schnitt er seiner Frau mit einem Küchenmesser ins Handgelenk, wohl um zu sehen, ob sie noch lebte. Es floss kein Blut mehr. Dann rief er nach seinem Sohn, der in seinem Zimmer schlief.

Dieser schilderte den weiteren Ablauf so, dass er zuerst seinen Vater "aus der Situation herausgeholt" habe, um eine Selbstgefährdung auszuschließen. Dann habe er nach der Mutter gesehen und die Kordel um ihren Hals gelöst. Anschließend rief er die Polizei. Sein Vater sei "nur ein Schatten seiner selbst" und kaum ansprechbar gewesen, gab der 52-Jährige an. Bei der Polizei habe er seine Tat direkt umfassend gestanden.

Ein Sachverständiger fasste die Tat als "Beendigung einer unerträglich gewordenen Situation" zusammen. Die Schuldfähigkeit des Mannes sei zum Tatzeitpunkt erheblich vermindert gewesen, räumte auch der Oberstaatsanwalt ein. Er forderte ein Strafmaß von viereinhalb Jahren, die Verteidigung eines von zwei Jahren auf Bewährung. Die Vorsitzende des Schwurgerichts, Dr. Barbara Scheuble, begründete das Strafmaß von drei Jahren damit, dass man trotz allem nicht außer Betracht lassen dürfe, dass ein Mensch ums Leben gekommen sei, die Haftstrafe sei daher "notwendig und angemessen". Der 79-Jährige nahm das Urteil an. Er bereut zutiefst, was geschehen ist.

Überforderung und Gewalt bei der Pflege von Angehörigen zu Hause ist nach Ansicht einer Heidelberger Expertin oft Folge von Unwissen über Krankheiten und mangelnde Sensibilität für die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen. "Daher müssten Pflegende so früh wie möglich Hilfe von außen suchen – was sie aus Scham häufig nicht tun", sagt Stefanie Wiloth vom Institut für Gerontologie in Heidelberg. Dass ein Angehöriger den Pflegebedürftigen tötet - wie in dem Fall, der jetzt vor dem Landgericht Mosbach verhandelt wurde – sei häufig das Ende einer Abwärtsspirale von verbaler, psychologischer und schließlich physischer Gewalt.

Zahlen zu solchen Fällen konnte Wiloth nicht nennen, aber die Dunkelziffer bei diesem Thema sei sehr hoch.

Stefanie Wiloth, Expertin am Institut für Gerontologie in Heidelberg. Foto: Gnaedig Photography/Stefanie Wiloth/dpa

Den Pflegenden fehle oft die Fähigkeit, die Verhaltensweisen ihrer Angehörigen zu deuten, ihre Gestik und Mimik zu verstehen. "Dreht beispielsweise ein Pflegebedürftiger beim Kämmen den Kopf weg, ist das eine Abwehrhaltung und der Angehörige muss einen Schritt zurückgehen und eine andere Lösung finden", sagt die akademische Rätin. Aber die Pflegenden müssten solche Dinge erst lernen. "Sie können das nicht allein."

Bei den Pflegebedürftigen führe mangelnde Empathie zum Gefühl fehlender Wertschätzung. Diese Gemengelage erschwere die Kommunikation zwischen den beiden.

Angehörige bemühten sich jedoch nur selten um Unterstützung. "Flyer nutzen da nichts." Deshalb müssten Gemeindeschwestern und Haus- und Fachärzte direkt auf Schulungsangebote etwa von psychologischen Beratungsstellen, Alzheimer-Gesellschaft oder Pflegestützpunkten hinweisen, sagt Wiloth. "Wenn der Pflegende lernt, mit der Krankheit und dem Verhalten des Angehörigen sicher umzugehen, und die Pflegebedürftigen merken, mit ihren Bedürfnissen wahrgenommen zu werden, beugt das der Eskalation vor."

