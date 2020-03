Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Sie hat einige gute Seiten, aber leider auch ein paar ganz schlechte – die Verkehrsunfallstatistik des Polizeipräsidiums Heilbronn für das Jahr 2019 ist eine mit Licht und Schatten. In Zahlen bedeutet das: 26.604 Unfälle (plus 3,5 Prozent) wurden im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums verzeichnet, 46 Menschen (2018: 49) verloren bei diesen Unfällen ihr Leben. Die Zahl der Schwerverletzten nahm dafür ab (minus 7,4 Prozent) und erreichte mit 680 ein Zehnjahrestief.

Auch im Neckar-Odenwald-Kreis war ein Anstieg der Unfallzahlen zu verzeichnen, 3410 Fälle bedeuten ein Plus von 4,9 Prozent. Mit neun tödlichen Verunglückten findet sich in der 2019er-Bilanz ein ebenso hoher Wert wie schon im Jahr zuvor. Deutlich rückläufig war dafür im Kreis die Zahl der Schwerverletzten, sie reduzierte sich auf 116 (minus 22,1 Prozent).

Mit Blick auf den gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn fasst der Leiter des Polizeipräsidiums Heilbronn, Hans Becker, zusammen: "Erfreulicherweise ist es uns letztes Jahr gelungen, die Zahl der im Straßenverkehr Getöteten und Schwerverletzten im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn zu senken. Die Gesamtanzahl der Unfälle mit Leichtverletzten ist leider jedoch wieder gestiegen." Leicht zugenommen hat die Zahl der Unfälle mit Personenschaden (2793 / 2018: 2750), auch die Anzahl der verunglückten Personen ist gestiegen (um 3,6 Prozent auf 3778).

"Unsere Maßnahmen zielen weiter darauf ab, die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden zu reduzieren. Gerade diese Verkehrsunfälle verursachen viel Leid und ziehen oftmals langwierige Beeinträchtigungen nach sich", führt Becker weiter aus. Es gebe aber Situationen im Straßenverkehr, die weder durch Prävention noch durch Kontrollen beeinflusst werden können. Derlei Situationen hatte es offenbar im abgelaufenen Jahr auch im Neckar-Odenwald-Kreis etliche gegeben, wo es zeitweise zu einer signifikanten Häufung schwerer Unfälle gekommen war.

Bei der Polizei will man dennoch weiter an Verbesserungen arbeiten: "Dort, wo wir auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmer durch verkehrspolizeiliche Maßnahmen, so beispielsweise durch Prävention oder Kontrollen, einwirken können, werden wir auch weiterhin alles tun, damit Verkehrsunfälle vermieden werden", sagt Hans Becker. Die Verkehrsunfallstatistik sehe man nicht nur als Bestandsaufnahme und reines Zahlenwerk, "sondern wir erhalten und erwarten uns hierdurch auch Aufschluss darüber, wo gegebenenfalls bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen, wo wir mehr kontrollieren und an welchen Stellen die Präventionsmaßnahmen angepasst werden müssen."

Die individuelle Ursachenforschung gehört ebenso zur Arbeit der Polizei wie deren Dokumentation. Die prozentualen Anteile in den einzelnen Ursachenbereichen für Verkehrsunfälle "zeigen über Jahre hinweg nur marginale Veränderungen", heißt es aus dem Polizeipräsidium Heilbronn. In der Gesamtbetrachtung der Unfälle mit Sachschäden entfallen die meisten Unfallursachen auf Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, gefolgt von Abstandsverstößen und Vorfahrtsverletzungen. Mit genauem Blick auf die Zahlen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis lässt sich erkennen, dass im Fünfjahres-Vergleich der Anteil der "Geschwindigkeit" als Hauptunfallursache durchaus wahrnehmbar angestiegen ist (von 2018 zu 2019 noch einmal um 4,2 Prozent). Bei rund 36 Prozent der Unfälle mit Personenschaden im NOK wird als Auslöser eine nicht adäquate Geschwindigkeit angegeben. Vorfahrtsverstöße folgen mit großem Abstand als zweithäufigste Unfallursache (18,4 Prozent bei Unfällen mit Personenschaden). Glücklicherweise machen die Unfälle, bei denen Beteiligte verletzt werden, "nur" 11,9 Prozent der Gesamtereignisse aus. Mehr als die Hälfte der 3410 Unfälle im Neckar-Odenwald-Kreis stuft die Polizei als "Kleinstunfälle" ein (59,5 Prozent).

Dennoch: 2019 musste die Polizei in der Region Mosbach/Buchen nicht nur knapp fünf Prozent mehr Unfälle bearbeiten, sondern auch einen Anstieg von rund zehn Prozent bei dabei verunglückten Personen verzeichnen (579). Die Zahl der im Straßenverkehr Getöteten lag 2019 mit neun leider genauso hoch wie schon 2018. Immerhin: Unter den tödlich Verunglückten waren – wie schon in den Jahren zuvor – keine Kinder. Der Anteil der Schwerverletzten sank deutlich (-22,1 Prozent), dafür stieg die Zahl der Leichtverletzten im annähernd gleichen Maß (plus 23,4 Prozent) auf 454.

Dafür, dass es sich bei sieben der neun tödlich Verunglückten um Motorradfahrer handelte, hat man bei der Polizei nur bedingt eine Erklärung: In warmen Sommern mit wenig Niederschlag erhöhe sich die Nutzungsdauer der Motorräder – was sich leider auch auf die Unfallhäufigkeit auswirken könne, heißt es dazu auf RNZ-Nachfrage. Das Jahr 2019 wird in Bezug auf die Verkehrsunfallstatistik und die Motorradfahrer als besonders trauriges in Erinnerung bleiben, mehr tödliche verunglückte Zweiradfahrer waren in keinem anderen Zuständigkeitsbereich des PP Heilbronn zu verzeichnen.

In den Zahlenwerken der Jahre zuvor finden sich maximal zwei tödlich verunglückte Zweiradfahrer, im Jahr 2015 stand erfreulicherweise hier gar eine "0". Kleiner Trost: Die 2019er-Bilanz weist bei der Gesamtzahl der Unfälle mit Personenschaden und Beteiligung von Motorradfahrern einen Rückgang (von 71 auf 60 Fälle) aus, auch der Anteil der Schwerverletzten hat sich mehr als halbiert (15 statt 36).

Unerfreuliches "Dauerphänomen" sind unterdessen die Unfallfluchten: "Bei jedem fünften Unfall, den die Polizei aufgenommen hat, ist der Verursacher geflüchtet", berichtet Hans Becker. In gut einem Drittel dieser Fälle konnte der Unfall-Auslöser aber zumindest im Nachgang noch ermittelt werden.

"Das vorrangige Ziel des Polizeipräsidiums Heilbronn ist die weitere Senkung der Zahl der im Straßenverkehr Verunglückten, vor allem im Bereich der Unfallfolgen mit Getöteten und Schwerverletzten", sagt Polizeidirektor Thomas Lüdecke. Um diesem Ziel näherzukommen, habe man die Verkehrsüberwachungsmaßnahmen der Polizei bereits 2019 neu ausgerichtet. Im laufenden Jahr wolle man diesen Weg weiter beschreiten – in der Hoffnung, dass die Bilanz 2020 am Ende mehr Licht und weniger Schatten bringt.