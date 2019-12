Mosbach. (pol/rl) Wie die Polizei erst am heutigen Montag meldete, haben Diebe einer Mosbacher Kirche den Christbaum gestohlen. Und das bevor der überhaupt in der Kirche ankam. Der viereinhalb Meter hohe Baum lagerte am Montagabend vor Weihnachten, 18. Dezember, am Lohrbacher Flugplatz und sollte später in die Kirche transportiert werden. Doch dann kamen bislang unbekannte Diebe dazwischen und holten den Nadelbaum vorher "ab".

Laut Polizeibericht waren die Täter wahrscheinlich mit einem weißen Fahrzeug unterwegs. Wer den Diebstahl gesehen hat oder Hinweise auf den Verbleib des Baumes geben kann, soll sich unter der 06261/8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.