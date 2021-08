67 Einsatzkräfte rückten bei dem schweren Unfall am 4. Januar 2020 an. Archivfoto: Thomas Kottal

Von Caspar Oesterreich

Diedesheim. Hans Pollak kann sich an den 4. Januar 2020 noch genau erinnern. Zum Jahreswechsel wurde der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Heilbronn dezentralisiert, Mosbach bekam eine eigene Außenstelle, deren Leitung Pollak übernahm. "Die Kollision auf der B 37/Abzweig Heidelberger Straße in Diedesheim war der erste schwere Unfall, den wir aufgenommen haben", berichtet der Erste Polizeihauptkommissar im Gespräch mit der RNZ. "Der Aufprall war so stark, dass eines der beiden Fahrzeuge von der Straße über die Böschung geschleudert wurde und den etwa fünf Meter tiefen Abhang hinunterstürzte." Zwei schwer verletzte Frauen mussten ins Krankenhaus geflogen werden – und auch einen acht Wochen alten Säugling brachte der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderchirurgie (wir berichteten).

Seitdem mussten Pollak und seine Kollegen noch weitere sechs Mal an besagte Kreuzung ausrücken. "Immer zu folgenschweren Unfällen, weil Linksabbieger den herannahenden Verkehr auf der B 37 übersehen haben, die Geschwindigkeit falsch eingeschätzt wurde", erklärt er. Die bisher letzte tragische Kollision ereignete sich am 18. Juli, als gegen 14.30 Uhr ein 74-jähriger Toyota-Fahrer einem Biker die Vorfahrt nahm. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass auch er mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Das neue Stoppschild hängt seit Mai. Eigentlich ist die B 37 für Abbieger gut einsehbar, sagt Hans Pollak (am Streifenwagen). Foto: Oesterreich

Bei der Kreuzung könne man durchaus von einem Unfallschwerpunkt sprechen, sagt Alexander Hölzner, der sowohl Teil des Führungs- und Einsatzstabes im Polizeipräsidium Heilbronn als auch Mitglied der Verkehrskommission ist. "Wenn es hier kracht, dann heftig!" Bei den sieben Unfällen seit Januar 2020 hätten sich sechs Personen schwer (zum Teil auch lebensgefährlich) und drei Menschen leicht verletzt, so der Polizeihauptkommissar.

Die jeweiligen Gründe für die Unfälle ließen sich im Nachhinein jedoch nur bedingt eruieren. "Für Abbieger ist der Kreuzungsbereich eigentlich sehr gut einsehbar", betont Hölzner. Und den Unfallbeteiligten, die auf der B 37 in Richtung Binau unterwegs gewesen waren, habe man keine überhöhte Geschwindigkeit nachweisen können. "Die Bremsspuren haben keine Hinweise darauf ergeben", ergänzt Hans Pollak. Auch habe keiner der Fahrer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss gestanden.

"Selbst fehlende Ortskenntnisse können wir ausschließen", sagt Alexander Hölzner. Vier der sieben verantwortlichen Linksabbieger seien Mosbacher gewesen, "nur zwei waren älteren Semesters, der Rest im berufsfähigen Alter", weshalb für ihn auch Fahruntüchtigkeit als Unfallursache nicht pauschal in Frage komme. "Es waren wohl schlicht Augenblicke der Unachtsamkeit, die zu den schlimmen Zusammenstößen geführt haben."

Im Mai habe sich die Verkehrskommission dann ein Bild von der Kreuzung vor Ort verschafft, erzählt Hölzner weiter. "Kurz danach wurde dann das ,Vorfahrt gewähren’-Schild für Linksabbieger durch ein Stoppschild ersetzt."

Den schwer verletzten Motorradfahrer hat das neue Stoppschild nicht geschützt. "Sollte es auch weiterhin zu Unfällen in dem Abbiegebereich kommen, wird eine örtliche Geschwindigkeitsreduzierung auf der B 37 wahrscheinlich die nächste Maßnahme sein", macht der Hauptkommissar deutlich.

Ob das dann tatsächlich weitere Unfälle verhindern würde, ist reine Hoffnung. "Mit 80 Stundenkilometern wäre die Energie, die Wucht des Aufpralls jedenfalls geringer", sagt Hans Pollak. Aktuell dürfen auf dem Streckenabschnitt 100 Stundenkilometer gefahren werden – woran sich ein Großteil der Verkehrsteilnehmer auch hält, wie die Beamten betonen. Mehrmals habe man in den vergangenen Monaten auf der Bundesstraße, in Höhe der Neckarbrücke nach Obrigheim, geblitzt; die letzte Radarkontrolle fand am 11. August statt.

"In der Zeit zwischen 9 und 15.30 Uhr haben an dem Tag 1330 Fahrzeuge Richtung Binau die Messstelle passiert", liest Pollak von einem Datenblatt ab. Doch nur 14 Verkehrsteilnehmer seien zu schnell unterwegs gewesen, zwölfmal habe es ein Verwarngeld, zweimal eine Anzeige gegeben. Der Spitzenreiter wurde mit 154 Stundenkilometern gemessen. Im Vergleich dazu: Bei der letzten Radarkontrolle zwischen Elztal und Auerbach fuhren auf der B 27 innerhalb von sechs Stunden 976 Fahrzeuge durch die Messstelle, wovon 112 geblitzt wurden und die Polizei 33 Anzeigen schreiben musste.

Trotzdem: Hans Pollak und Alexander Hölzner werden die Einmündung auf die B 37 in Diedesheim auch zukünftig im Blick haben. "Sollten sich trotz Stoppschild die Unfälle immer noch häufen, muss die Verkehrskommission über weitere Maßnahmen nachdenken."