Von Ursula Brinkmann

Billigheim. Es heißt ganz schlicht "Restaurant im Sportheim". Gemeint ist jenes in Billigheim, das des Turn- und Sportvereins TSV. Eigentlich müsste es "Ristorante" heißen, und auf der Speisekarte steht das ebenso zu lesen wie "Pizzeria". Seit der TSV die Bewirtschaftung im Jahr seines 100. Jubiläums 1995 in die professionellen Hände von Margit und Saverio "Savi" Catanzariti legte, hat das deutsch-italienische Paar hier gekocht, gebacken, serviert, ausgeschenkt und ausgeliefert. Nun übergab man das Lokal in die Hände Jüngerer. Mit Antonella und Domenico Ficchi aber bleibt es in der (kalabrischen) Familie, denn Domenico ist der Neffe des Langzeit-Pächters.

Die Geschäftsübergabe mit etlichen Vereinsvorständen, Bürgermeister, Vertretern von Brauerei und Bank war indes "nur" ein offizieller Akt, den die an diesem Abend "geschlossene Gesellschaft" feierte. Denn Ehepaar Ficchi arbeitet im Ristorante bereits seit 2015 mit. Es ist also ein allmählicher Übergang, und beide Catanzaritis versichern ihren Nachfolgern ihre Hilfe, wenn es nötig sein sollte. Beim Empfang anlässlich der Übergabe kümmerten sich alle gemeinsam um das Wohl der Gäste. Aufgetischt wurde ein italienisches Büfett.

Achim Johmann, Finanzvorstand des TSV, betitelte in seiner Dankrede den Pächterwechsel mit der erfreulichen Feststellung, dass das Sportheim in der Familie bleibe. Damit spielte er auch auf die enge Bindung des Vereins sowie der Billigheimer insgesamt zum Vereinslokal an. "Die waren immer treu", blickte Margit Catanzariti mit ähnlichen Gedanken zurück. Ihren Savi hatte sie vor 40 Jahren in Reichartshausen getroffen. Vom Fleck weg war es Liebe, bald auch eine zur Gastronomie. In der Küche führte sie das Zepter, besser die Kochlöffel, den Service meisterte er mit Herzlichkeit und süditalienischem Temperament und eignete sich dabei durchaus den einen oder anderen "Billinger" Dialekt-Ausdruck an. Viele der Gäste kennen die beiden persönlich, so wie die Gäste von Auerbach bis Schefflenz "ihren Savi" kennen. Der aber beteuerte, worauf es in all den Jahren angekommen sei: "Ohne Frauen geht es nicht."

Bürgermeister Martin Diblik dankte dem Pächterpaar für seinen jahrzehntelangen Einsatz, weiß er doch, dass "Gastronomie immer eine Herausforderung ist". Aktuell wohl noch mehr denn je, ein so reibungsloser Pächterwechsel ist durchaus keine Selbstverständlichkeit. Diblik war daher gern zu dem "wichtigen Anlass" gekommen, der das Ende einer Ära markiere.

"Man braucht ein Team, eine Familie, die hinter einem steht." In Billigheim gebe es außer dem Sportheim nur noch den Gasthof "Rose" sowie einige Imbisse. Der Gemeinde sei es ein großes Anliegen, dass die Gastwirtschaften weiterhin Bestand hätten. Dem neuen Pächterpaar wünschte Diblik, dass "es weiterhin so wunderbar läuft".

Das mit der Personalknappheit in der Gastronomie geht auch am Sportheim nicht ganz vorüber. "Wir suchen einen Pizza-Fahrer", lautet der Aufruf. Denn Essenslieferungen sind ein nicht unerheblicher Teil des Gastro-Geschäfts. Vielleicht hilft ja erneut der Zufall nach. Denn 1995, erzählte Siegfried Mader als Anekdote, sei er als Bezirksvertreter der Brauerei Dinkelacker im Thermen-Restaurant in Waldbrunn gewesen, seinerzeit Wirkungsstätte von Margit und Saverio Catanzariti. Wenige Tage zuvor hatte Mader mit dem damaligen TSV-Vorstand gesprochen, der die Vereinsgastronomie gern in professionelle Hände geben wollte. Diese professionellen Hände haben nun fast 26 Jahre gewirkt und werden gewiss nicht gänzlich in den Schoß gelegt …