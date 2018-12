Nun will die Polizei BW auf dem ehemaligen Kasernengelände ein einmaliges Trainingszentrum für Polizeibeamte installieren. Fotos: schat

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Mit Katastrophen kennt man sich aus auf dem Hardberg im Mosbacher Stadtteil Neckarelz - seit Mitte 2016 ist hier das "Trainings-Center Retten und Helfen" beheimatet. Auf dem Areal der ehemaligen Neckartalkaserne hat das Tochterunternehmen des Bundesverbands Rettungshunde (BRH) eine Katastrophenlandschaft kreiert, die so reich an Unglückszenarien ist, dass sie im ganzen Land ihresgleichen sucht. Dazu hat man Truppenunterkünfte in Schutt und Asche gelegt, Busse und Straßenbahnen geschrottet, fiese Tunnelsysteme eingebaut.

Neben Rettungshundestaffeln, Feuerwehrleuten, DRK- oder THW-Helfern trainiert auch die Polizei regelmäßig auf dem Gelände des TCRH. Und genau die plant, die Möglichkeiten vor Ort zu erweitern: Das für die Polizei in Baden-Württemberg zuständige Landespolizeipräsidium will auf dem Areal das "Trainingszentrum der Polizei BW" einrichten. In den Einrichtungen sollen ab Mitte 2019 spezifische Szenarien trainiert werden, für die es keine anderen geeigneten Trainingsstätten gibt. "Geschult werden soll die Vorgehensweise in lebensbedrohlichen Einsatzlagen", erklärt Jürgen Schart, Präsident des BRH, auf RNZ-Nachfrage. Er rechnet mit bis zu 100 Polizeibeamten (auch diensterfahrene), die im neuen Trainingszentrum pro Woche in Neckarelz geschult werden. Früher oder später sollen alle rund 20.000 Polizeibeamte im Ländle die neue Schulung durchlaufen.

"Waren für operative Erstkräfte der Polizei Amok-Lagen lange Zeit die größte Herausforderung, sind zwischenzeitlich unterschiedliche Ausprägungen des Terroranschlags als weitere komplexe Einsatzlagen hinzugekommen", skizziert Schart, warum man seitens der Polizei auch die Schulungskonzeption modifiziert und an das TCRH herangetreten ist.

Für den BRH und das TCRH ist der Einstieg der Landespolizei ein gewaltiger Entwicklungsschritt. Zwar konnte man sich auch bisher nicht über mangelnde Nachfrage beklagen - seit Jahresbeginn waren rund 4000 Retter und Helfer zu Übungszwecken in den Trümmerfeldernd und Katastrophenszenarien zugange. Aber die meisten der Schulungsgäste kamen bislang am Wochenende, mit Eröffnung des Trainingscenters der Polizei wird dann täglich auf dem Areal geschult und geübt. Zumal die neue Einrichtung organisatorisch an die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg und dort im Institutsbereich Einsatztraining angebunden wird. Auf dem ehemaligen Kasernengelände sollen demnach künftig fünf Polizeibeamte sowie zwei Tarifangestellte ihren festen Arbeitsplatz finden. Das TCRH, das mit dem Liegenschaftseigentümer (das ebenfalls auf dem 27 Hektar großen Areal tätige Mosbacher Entsorgungsunternehmen Inast) einen langfristigen Mietvertrag geschlossen hat, geht für diesen Entwicklungsschritt schon jetzt einige Meter voraus. Und finanziell in Vorleistung: Auf rund 20 Millionen beziffert Geschäftsführer Jürgen Weinreuter die Investitionen in die Infrastruktur.

So baut man auf dem ehemaligen Kasernensportplatz eine Containerstadt zum Trainieren auf, die Sporthalle neben dran ist als Indoor-Übungsfeld schon fast fertig. Fast fertig ist auch ein neuer Tauchbunker, in dem künftig Rettungsszenarien unter Wasser geübt werden sollen. Nicht nur von der Polizei, sondern auch von anderen Behörden/Organisationen mit Sicherheits- oder Rettungsauftrag. Jürgen Schart spricht von enormen Synergieeffekten, die sich durch die gesamte Einrichtung ziehen. Enorm erfreut ist derweil Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann über die Weiterentwicklung vor Ort: "Mit der Kombination von Inast, TCRH und Trainingszentrum der Polizei besitzt Mosbach ein Alleinstellungsmerkmal, auf das wir alle sehr stolz sein dürfen".