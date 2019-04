Mosbach. Zweimal aufs Treppchen tanzten sich die Teams der ADTV-Tanzschule "Tängo!" aus Mosbach bei der Deutschen Meisterschaft Streetdance in Pforzheim. Beim von der "United Dance Organisation" (UDO) veranstalteten Wettbewerb komplettierte ein 11. Platz die Bilanz der Gruppen aus Mosbach. Die Teilnehmerzahl war so hoch, dass nicht nur im Congresszentrum Pforzheim, sondern auch in der Jahnhalle getanzt wurde. Coach Kevin Sauer zeigte sich am Ende sehr zufrieden über das Abschneiden. Selbst ehemaliger Weltmeister, darf Sauer alle drei Mosbacher Gruppen nach Blackpool (England) begleiten. Dort findet Ende August die Weltmeisterschaft im Streetdance statt.

Besonders aufregend wird diese Fahrt dann wohl für die Mitglieder der Gruppe "Attention" - Madline Braiek, Evelyne Frank, Janiskan Keilhauer, Jamilia Makles, Tuana Taylan, Havin Yalcinkaya - sein. Bei der Deutschen Meisterschaft sind sie auf Platz zwei gelandet, dabei war es erst der zweite Wettbewerb für das Team überhaupt. Außerdem starten sie in der Klasse "U 14 Beginner" und sind damit das jüngste Team der Tanzschule Tängo. Die Gruppe "Unleashed" - Mila und Senna Junghans, Aiyana Kellner, Alina Kleint, Andreas Kovalenko, Joelle Mündörfer, Nadine Zimmermann, Trinaty Zoric - ertanzte sich in der Klasse "U 16 Novice" den dritten Platz. Mit einem Platz neben dem Treppchen musste sich allerdings das Tanzteam "So What" (Anna Dörner, Tiana Kampp, Anna Klaffke, Annika Kleint, Jamila Laade, Antonia Pavlic, Lukas Philipp, Tabea Roth, Patricia Samol, Talitha Satterly, Chantal Scheuermann, Lara Schork, Ricardo Schulz) in der Klasse "U 18 Intermediate" zufrieden geben. Die Deutschen Meister von 2017 hatten in der nun höheren Klasse eine starke Konkurrenz.

Für Sauer ist aber neben den sportlichen Erfolgen auch noch ein ganz anderer Aspekt bei den Tanz-Wettkämpfen wichtig: "Die Teilnahme mit so vielen anderen Tänzern ist immer wieder ein Höhepunkt und sorgt für einen tollen Zusammenhalt in den einzelnen Gruppen." Auch die Eltern sind bei solchen Veranstaltungen als Fans mit dabei und so ist damit zu rechnen, dass Mosbach auch auf dem internationalen Parkett in Blackpool mit einer starken Truppe vertreten sein wird.