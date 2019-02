Heute ist Tag der Muttersprache - und gerade in regionaler Ausprägung gibt es viele sprachliche Besonderheiten. So manche davon ist (leider) inzwischen in Vergessenheit geraten - wir haben einige wieder ausgegraben. Foto: H. Schattauer

Von Heiko Schattauer

Region Mosbach. Wer sich versteht, versteht sich leichter - Sprache ist ein Schlüssel zu gegenseitigem Verständnis und Respekt. Vor dem Hintergrund, dass gut die Hälfte aller weltweit gesprochenen Sprachen offenbar vom Aussterben bedroht ist, hat sich die "Unesco" die Förderung von Sprachen als Zeichen der kulturellen Identität auf die Fahnen geschrieben und den 21. Februar als Welttag der Muttersprache ausgerufen.

Nun zählt Deutsch nicht zwangsläufig zu den vom Aussterben bedrohten Sprachen, wohl aber kann man den Eindruck gewinnen, dass so mancher Dialekt hierzulande allmählich verloren geht. Oder zumindest viele Begrifflichkeiten, die den Weg von den "Alten" zu den "Jungen" nicht mehr schaffen. Dabei ist gerade unsere Region reich an besonderen Sprach- und Wortschöpfungen - wovon die allermeisten Außenstehenden so gar nichts sagen.

"Wir sind so etwas wie eine Nahtstelle der Dialekte hier", beschreibt Heidrun Eyermann. Die Mundart-Dichterin aus Obrigheim befasst sich schon seit vielen Jahren intensiv mit den Besonderheiten der Sprache und den Dialekten der Region. In der Nahtstelle finden sich auch Dialekte von Heimatvertriebenen aus Schlesien, Mähren oder Ungarn. Gerade in Mosbach (die kleine Kurpfalz) seien zudem kurpfälzische Ausprägungen der Sprache erkennbar, "deshalb werden wir in der Pfalz auch bis heute gut verstanden", so Eyermann.

Als Rhein-Fränkisch bezeichnet sie das, was im Gebiet um Mosbach gesprochen wird, wobei von Gemeinde zu Gemeinde, von Dorf zu Dorf, natürlich noch einmal unterschiedliche Einfärbungen dazu kommen. Die Obrigheimerin selbst "schwetzt" konsequent Dialekt: "Weil das Teil meiner Lebenswirklichkeit ist." Gleichwohl stellt auch Heidrun Eyermann fest, dass manche "alte" Begrifflichkeit den "Jungen" heute schon nichts mehr sagt.

In der Tat: Im Austausch mit der Mundart-Dichterin fallen einige Begriffe, die man in der eigenen Kindheit "allerid" von der redseligen Oma gehört - und inzwischen aber völlig vergessen hat. Testen Sie sich am Tag der Muttersprache doch mal selbst: Wie viele der folgenden Begriffe kennen Sie denn noch? Und von welchen wissen Sie auch noch, was sie bedeuten? In diesem Sinne: Immer "schee dewedder", wir steigen einfach ein und steigern den "Kniffligkeitsgrad":

> Forzbeidel - bezeichnet einen Menschen, der gern man den ein oder anderen Spruch raushaut - ein Sprücheklopfer eben. Als abgewandelte Form gibt es auch den Forzgroam, also eher unnötiges Zeugs

> Schlerre - ist das, was man mit Mund oder Gesicht zieht, wenn einem etwa so gar nicht in den Kram passt

> Schereschleifer - ein kleiner Gauner, nicht nett, aber auch nicht wirklich gefährlich

> Hingele - in richtigem Deutsch auch Huhn genannt

> allerid - beschreibt, wenn etwas öfter vorkommt

> welsch - bedeutet so viel wie grob, gilt aber nicht im Zusammenhang mit Worschd, die bleibt grob - oder eben fein

> olwer - nette Alternative zu welsch, gern im Zusammenhang gebraucht mit

> dewedder - was so viel heißt wie ordentlich drauf (gehen/schlagen) und gerne auf den Fußballplätzen in der Region skandiert wird

> uschierich - es wird anspruchsvoller: bedeutet so viel wie unhandlich, schlecht zu packen

> gattich - meint genau das Gegenteil

> grohnze - lautmalerisch für ein Geräusch, das etwa eine nicht geölte Tür macht

> Geesroi - ist nichts anderes als ein Ziegenhang

> Goweddel - diese Schneeverwehungen gibt’s nur im Hohen Odenwald

> Houdodl - Achtung, jetzt wird’s langsam knifflig: Ein Houdodl ist ein Mensch, der weder "Hoschbes" (störrischer, unbeholfener, ungeschickter Mensch; auch ein Mensch, der unüberlegt schnell handelt) noch "Labbeduddel" (läppischer, kindischer, schlaffer Mensch) ist, sondern halt irgendwas dazwischen. Naher Verwandter des Houdodl ist der Häijodel, so was wie ein alter Hallodri eben

> Sudde - gleicht einer Pfütze, kann auch in Verbform gebraucht werden: Eine Suppe "suddert", wenn sie eben ganz zart vor sich hin köchelt

> Stiggl - wird in modernen Baumärkten auch Zaunpfosten genannt

> Hellbierblech - ist nicht etwa ein Hilfsmittel zum Servieren erfrischender Hopfenkaltschalen, sondern ein Gefäß zum Sammeln von Heidelbeeren

> Butze - ein vieldeutiger Begriff: kann kleiner Bub (hier geht auch Grambe) heißen und beschreibt zudem das Überbleibsel vom Apfel. Auch bei der näheren Bestimmung von Niederschlagsmengen hilfreich: "Do hot’s en Butze runnergrechert"

> Riweniggel - charakterisiert ein zorniges Kind, das immer mit dem Kopf durch die Wand will. Riwweniggel gibt’s natürlich auch in erwachsen

Info: Auf www.rnz.de/dialektquiz finden sich noch weitere Wortschöpfungen, die es eben nur in der Region gibt.