Von Noemi Girgla

Mosbach. Wer hört nicht gerne ein schönes Kompliment? Im stressigen Arbeitsalltag zaubert es einem ein Lächeln ins Gesicht, entschädigt für unschöne Erlebnisse und versüßt den Tag. Bernd Dreger aus Mosbach ist Trainer für wertschätzende Kommunikation. Zum heutigen "Tag der Komplimente" hat er den kleinen "Stimmungsaufheller" gemeinsam mit der RNZ genauer unter die Lupe genommen.

Herr Dreger, was macht Komplimente im Alltag so wichtig?

"Von einem guten Kompliment kann ich zwei Monate leben", soll Mark Twain gesagt haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat die Uni Innsbruck herausgefunden, dass wenn man einem Eisverkäufer vor der Bestellung ein Kompliment macht, à la: "Das sieht aber lecker aus" zehn Prozent mehr Eis bekommt. Es scheint sich also zu lohnen, mit Komplimenten nicht zu geizen. Sie spielen deshalb eine wichtige Rolle in unserem Alltag, weil sie unser Bedürfnis nach Anerkennung erfüllen, das neben Liebe und Zugehörigkeit zu den wichtigsten zählt. Was übrigens mit ein Grund dafür ist, dass es viele Menschen gibt, die regelrecht auf der Jagd nach Anerkennung sind – und die bekommen wir eben oft über Komplimente.

Haben Komplimente auch unerwünschte "Nebenwirkungen"?

Tatsächlich können sie aus mehreren Gründen problematisch werden. Wenn wir Komplimente und Lob aussprechen, bewerten wir die andere Person als "gut" für das, was sie getan hat, statt auszudrücken, welche Wirkung ihr Handeln auf unser Leben hat. Im Grunde bedeutet ein Kompliment doch häufig nur, dass sich jemand entsprechend unseren Vorstellungen oder Erwartungen verhalten hat. Tut er dies nicht, bewerten wir ihn als "schlecht". Es ist das System von Belohnung und Bestrafung, das mir Sorge bereitet. Um diese Angst vor Negativbewertung zu vermeiden, sind viele Menschen auf der ständigen Suche nach Komplimenten. Auch "Fishing for compliments" geht in diese Richtung.

Wie reagiert unser Körper auf das Lob?

In der Psychologie gilt es als erwiesen, dass Komplimente unsere Glücksgefühle steigern. Man könnte also sagen, dass sie in unserem Gehirn für Bewegung sorgen, was dazu führt, dass das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet wird. Und da wir Komplimente als etwas Positives erleben, werden zusätzlich die Glückshormone Dopamin und Serotonin produziert sowie Endorphine ausgeschüttet. Letztere haben eine positive Auswirkung auf unser Immunsystem. Es passiert also recht viel Positives in unserem Körper, wenn wir ein Kompliment bekommen.

Warum ist es für manche Menschen schwierig, Komplimente zu machen bzw. sie anzunehmen?

Dafür gibt es sicher viele Gründe. Einer könnte beispielsweise sein, dass ich in meinem Elternhaus gelernt habe: "Nicht geschimpft ist genug gelobt". Ein anderer, dass es mir aufgrund meiner Persönlichkeit schwerfällt, anderen ein Kompliment zu machen, weil ich selbst auf der Jagd danach bin und Komplimente brauche, um meinen Selbstwert zu stabilisieren. Dann gibt es Menschen, die glauben, dass sie kein Lob verdient haben, weil das, was sie getan haben, nicht erwähnenswert ist. Andere vermuten hinter jedem Kompliment eine Absicht, oder zu viel Aufmerksamkeit ist ihnen unangenehm. Wieder andere Menschen denken, dass sie nun verpflichtet sind, etwas zu erwidern oder eine Gegenleistung zu erbringen. Doch die gute Nachricht ist, dass es möglich ist, unsere Wahrnehmung und Einstellungen dazu zu verändern.

Gibt es Themenbereiche, die ausgeklammert werden sollten?

Themenbereiche, die sich aus meiner Sicht nicht für ein Kompliment eignen sind Aussagen, die wir als sexistisch bewerten. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass Komplimente, die unser Äußeres betreffen, schnell daneben gehen können. Das Kompliment "Du hast aber toll abgenommen" könnte doch auch bedeuten, dass der andere so etwas hört wie "War ich dir vorher zu dick?".

Lassen sich durch Komplimente versteckte Absichten kaschieren bzw. können sie auch gefährlich sein?

Nicht selten werden Komplimente und Lob als Mittel zum Zweck eingesetzt, um ein anderes Ziel zu erreichen. Dies geschieht zum Beispiel, wenn ich von meinem Chef höre: "Sie sind einer unserer besten Mitarbeiter. Auf Sie kann ich mich immer verlassen. Sie wissen ja, dass wir am kommenden Samstag eine Sonderschicht fahren. Kann ich da auf Sie zählen?" Durchschauen wir diese Strategie, setzen wir uns dagegen zur Wehr oder wenden uns frustriert ab. Mit echter Wertschätzung haben solche Komplimente nur wenig zu tun. Gefährlich werden Komplimente dann, wenn ich süchtig nach Anerkennung bin. Wenn sich das Leben z. B. nur noch darum dreht, wie viele Likes und Follower ich in den sozialen Netzwerken bekomme. Diese Sucht nach nie enden wollender Aufmerksamkeit hat allerdings nichts mit wirklicher Anerkennung oder Wertschätzung zu tun. Eine solche Sucht lässt sich damit erklären, dass jedes Like und jedes Herzchen, das wir bekommen, unser Belohnungssystem im Gehirn aktiviert und stimuliert.

Was kann man mit Komplimenten alles erreichen?

Mehr Eis fürs gleiche Geld … Es gibt einige Studien, die gezeigt haben, was Komplimente bewirken können. So hat eine japanische Studie nachweisen können, dass Komplimente die motorischen Fähigkeiten verbessern können. Dem US-Wissenschaftler Abraham Maslow zufolge bestätigen Komplimente die Anerkennung und steigern somit auch den eigenen Selbstwert. Unternehmen haben Lob und Komplimente als Strategie entdeckt, um die Leistung der Mitarbeiter zu steigern. Wird dies allerdings von den Mitarbeitern durchschaut, steigt die Unzufriedenheit und sinkt die Produktivität. Unternehmen, die sich hingegen entscheiden, eine Unternehmenskultur zu implementieren, die von Wertschätzung und Empathie geprägt ist, erarbeiten sich damit einen echten Wettbewerbsvorteil und machen die Erfahrung, dass das Verteilen von Komplimenten viel zu kurz greift. Hier lautet das Motto: Wertschöpfung durch Wertschätzung. Auch deshalb finde ich es wichtig, zwischen Kompliment und Wertschätzung zu unterscheiden.

Wie reagiert man am besten, wenn man ein Kompliment bekommt?

Wie "man" am besten auf ein Kompliment reagiert, kann ich nicht sagen. Aber ich kann sagen, wie ich darauf reagiere: Ich freue mich über das Geschenk eines Kompliments und möchte immer genau wissen, was genau ich gesagt oder getan habe, bzw. was mein Gegenüber als Bereicherung erlebt hat.

Gibt es eine Formel für ein gutes Kompliment?

Wenn wir Wertschätzung ausdrücken wollen, kann es hilfreich sein, uns an vier Punkten zu orientieren: Sagen Sie einem Menschen nicht, was oder wer er ist. ("Du bist toll!"), sondern sprechen Sie stattdessen konkret darüber, was der andere getan hat ("Ich bin froh, dass du gestern das Kundengespräch für mich übernommen hast."). Sagen Sie Ihrem Gegenüber, warum das Ihre Arbeit erleichtert oder Ihr Leben reicher gemacht hat. ("Das hat mir ermöglicht, ein Projekt ungestört abzuschließen.") und sagen Sie dann, wie sich das für Sie anfühlt. ("Ich bin sehr erleichtert darüber, weil ich mich nun wieder mit voller Energie den heutigen Aufgaben zuwenden kann.").

Was würden Sie sich für den Tag der Komplimente wünschen?

Ich würde mich freuen, wenn unsere kleine Reise in die Welt der Komplimente und der Wertschätzung dazu führt, dass wir unserem Gegenüber häufiger sagen können, welche Wirkung sein Handeln auf unser Leben hat, anstatt darüber zu urteilen, was der andere richtig oder falsch gemacht hat. Und ich wünsche mir, dass Wertschätzung zum Dauertrend wird und nicht nur heute oder zum "Welttag der Komplimente", der am 1. März ist.