Von Peter Lahr

Sulzbach. "Architektur gestaltet Zukunft. Denn die Architektur legt heute Wert auf Nachhaltigkeit", betonte Josef Scheurich am Samstagnachmittag auf dem Betriebsgelände der Sulzbacher Zimmerei Hennrich. Hier begrüßte der Vorsitzende der Kreis-Architektenkammer an die 40 Bürgerinnen und Bürger zum 26. "Tag der Architektur". Auch wenn man wegen der Pandemie auf die sonst beliebte Busfahrt zu herausragenden Bauten in der Region verzichtete und stattdessen ganz auf den Baustoff Holz setzte – dem Interesse tat das keinen Abbruch.

Sibylle Hennrich und Thomas Bopp führten die Besucher durch die Werkhalle der Zimmerei und ihr in Holzbauweise errichtetes Wohnhaus. Foto: Peter Lahr

Aus Heidelberg kam mit Stephan Weber der baden-württembergische Vizepräsident der Architektenkammer. Voll in seinem Element fühlte sich auch Peter Hauk. Der Minister für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz hat bekanntermaßen Forstwirtschaft studiert und appellierte folgerichtig für den verstärkten Einsatz des nachwachsenden Rohstoffes beim Hausbau. Auch wenn die Holzbauquote im "Ländle" mit über 30 Prozent schon recht gut sei, gebe es durchaus noch "Luft nach oben". Deshalb die aktuelle "Holzbauoffensive".

Billigheims Bürgermeister Martin Diblik berichtete, dass das angedachte Ärztehaus in Holzständerbauweise errichtet werden soll. Offene Türen rannte er da bei den Gastgebern Sibylle Hennrich und Thomas Bopp ein. Denn die beiden Holzexperten präsentierten mit ihrem knapp 20 Jahre alten Wohnhaus, wie Holzbau in der Praxis aussehen kann. Sie haben das individuell gestaltete Einfamilienhaus größtenteils geplant, dann als Zimmerer errichtet und nun bereits langjährige Wohnerfahrung gesammelt. Den "Feinschliff" übernahmen die Architekten Andrea und Thomas Müller aus Aglasterhausen. Positives Fazit der Bauherren: Abgesehen von wenigen Details würden sie alles noch einmal so machen.

"Vor dem Hintergrund des Klimawandels gewinnt Holz als nachwachsender Rohstoff an Bedeutung", unterstrich Josef Scheurich. Holz speichere nicht nur Kohlenstoffdioxid, sondern sorge auch für ein angenehmes Raumklima.

"Hoffentlich gestaltet Holzbau die Zukunft", wünschte sich Stephan Weber. Denn damit ließen sich zwei große Probleme angehen: einerseits der weltweite Klimaschutz und andererseits der deutschlandweit benötigte Wohnraum. Anders als viele andere Baumaterialien mit einer sehr negativen Klimabilanz bedeute das Bauen mit regionalem Holz klimaschonendes Bauen. Weshalb die Architektenkammer gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg die "Holzbauoffensive" gestartet habe. Da Bauen mit Holz eine komplexe Sache sei, sollten manche Auflagen im Bereich des Lärm- und Brandschutzes neu überdacht werden.

"Die Zukunft des Holzbaus gehört dem modularen Baukastensystem", betonte Peter Hauk. Das zeigten "Leuchttürme" wie das Skaio-Holzhochhaus in Heilbronn, das Ludwigsburger Holz-Hotel – vor Ort in fünf Tagen zusammengesetzt – oder das HoHo-Gebäude in Wien, das mit 84 Metern Höhe und 24 Geschossen derzeit das zweithöchste Holzhaus der Welt ist. Wie die Werkhalle der Zimmerei Hennrich belege, gingen aber auch Industriebauten aus Holz. Ein weiteres großes Thema sei das "Nachverdichten" bzw. Sanieren von Altbauten. Mit diesen beiden Bereichen nannte der Minister die beiden Hauptarbeitsfelder der Zimmerei Hennrich.

Trotz der extremen Preisentwicklung der letzten Monate sei das Thema Holz derzeit in aller Munde, meinte Thomas Bopp. Dass Nachhaltigkeit auch zur Firmenphilosophie passe, belegte er an zwei Zahlen: "Wir sind seit 1793 auf dem Markt." Zudem arbeite man derzeit in der achten Generation; die neunte stehe bereits in den Startlöchern.

Das komplett in Holzbauweise errichtete Einfamilienhaus besteht aus zwei rechteckigen Baukörpern, die v-förmig aufgefächert sind. Für 1560 Kubikmeter umbauten Raum verbaute man 35 Kubikmeter Bauholz. Ein 66 Quadratmeter großes Hallenschwimmbad gehört zu den Besonderheiten des Hauses, das auch über eine Solaranlage und Regenwasserzisterne für Brauchwasser verfügt. Die Wohnfläche misst 255 qm, hinzu kommen 125 qm Nutzfläche. Geheizt wird mit einer Hackschnitzelanlage, die auch die über den Hof gelegene Zimmerei mit Wärme versorgt. Die Baukosten bezifferte Thomas Bopp mit 570.000 Euro. Zum Einsatz kamen vielfach Doppel-T-Träger aus Holz, sogenannte TJI-Träger.

Dass Holzbauten nicht braun sein müssen, beweist das Gebäude auf den ersten Blick: "Bei der Farbauswahl haben wir alle Register gezogen." Von himbeerroten Fensterrahmen über das Türkis der Firma bis hin zu silbernen Übermalungen, wenn bereits drei Holzarten im Innenraum zu sehen waren. Fazit der Bauherren: "Es funktioniert tadellos. Wir sind glücklich, dass wir das so gemacht haben."