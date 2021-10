Von Peter Lahr

Billigheim-Sulzbach. Wer öfter durch Sulzbach fährt, der kennt Gisela Kaufmann – zumindest vom Sehen. Denn die rüstige 80-Jährige pflegt ihren Garten an der Brücke mit großer Hingabe. Und so "kennen" Passanten die Garten-Enthusiastin, die vom Frühling bis in den Herbst hinein hackt, sät, erntet und das Grün und die Blütenpracht ihres vorbildlich angelegten Bauerngartens hegt und pflegt. Ihr Haus und der Garten in der Raiffeisenstraße liegen direkt am Sulzbach.

Deshalb hat Gisela Kaufmann im Lauf der Jahrzehnte nicht nur mehrere Hochwasserereignisse miterlebt, sondern auch diverse Maßnahmen, die für einen besseren Hochwasserschutz und eine leistungsstärkere Kanalisation sorgen sollten. Seit knapp zehn Jahren ist sie mit den Umsetzungen vor Ort unzufrieden. Dieser Tage beschwerte sie sich in der Redaktion der RNZ über angeblich zu hohe Steinsetzungen, schlechten Austauschboden und nachlässige Mäharbeiten im Bachbett. Generell werde mit ihr wenig respektvoll verfahren, so der Grundtenor ihrer Anschuldigungen.

Die RNZ hat sich im Garten umgeschaut und bei den beteiligten Behörden nachgefragt, versuchte so, die Streitpunkte zu durchleuchten. "Die Geschichte geht seit Jahren und ist nicht einfach", fasst Billigheims Bürgermeister Martin Diblik zusammen.

"Die Steine müssen weg! Ich will die oberen Steine weg und meine alten Rasenkanten aus Beton", lautet die erste Forderung von Gisela Kaufmann. Auf einer groben Planzeichnung der Blocksatzmauer, die von der Brücke aus mehrere Meter die Böschung zum Garten hin verfestigt und sichert, leitet sie diese Forderung ab. Ganz anders sieht das der Billigheimer Rathauschef: "Die oberen drei Steine mussten im Zuge des Hochwasserschutzes gesetzt werden. Das geschah in engster Abstimmung mit Frau Kaufmann. Die war ja Tag für Tag da."

Unzufrieden ist die Anwohnerin auch mit der Ersatzerde, die man im Anschluss an die Böschungsarbeiten auf ihrem Grundstück einfüllte: "Der schöne Garten, davon ist jetzt ein Drittel unbrauchbar", meint Kaufmann. Auf ihre Proteste habe die Baufirma zwar den ersten Ersatzboden noch einmal ausgetauscht. Aber auch der angeblich "beste Mutterboden aus Bad Rappenau" habe sich als "Lehm" erwiesen. Ein Nachbar sei mit seiner Motorfräse überhaupt nicht durchgekommen. In der Folge habe sich Unkraut breitgemacht. "Der Garten wurde in einen bewirtschaftbaren Zustand versetzt", hält Bürgermeister Diblik dagegen. Da müsse sich die Gemeinde nichts vorwerfen lassen.

Schließlich fielen auch die Mäharbeiten des Bauhofs im Bachbett nicht zu Kaufmanns Zufriedenheit aus. Das Mähgut liege noch immer herum. Dass der letzte Einsatz des Bauhofs "unschön endete", das bestätigt auch Diblik.

Mehr über die Funktion der beiden gegenüberliegenden Einlaufrohre, die sich unterhalb des Gartens am Sulzbach "kreuzen", weiß Katrin Weimer, Geschäftsführerin des Zweckverbands Hochwasserschutz im Schefflenzer Rathaus: "Die gehören zur Ortskanalisation und führen jeweils von einem Dorfteil das Regenwasser ab." Unter der Straße gebe es zudem ein riesiges Rückhaltebecken. Eine mögliche Erklärung für die ungute Situation vor Ort hat die Expertin: "Es ist schwierig an der Schnittstelle zweier Behörden." Denn hier agieren der Hochwasserzweckverband und die Gemeinde parallel. Die jeweiligen Zuständigkeiten "auseinanderzupfriemeln" falle dem Laien da nicht leicht.

Dass die Kanaldeckel in Sulzbach bei einem Starkregenereignis an ihre Grenzen geraten könnten, das gibt auch Bürgermeister Diblik zu. Doch habe dies nichts mit der dahinterliegenden Systematik zu tun. "Das ist baulich auf Normalregenereignisse ausgelegt", gibt er zu verstehen. Die am Bach angebrachten Klappen wiederum sollten einen möglichen Rückfluss verhindern. Auch der Rückbau einer Treppe, die an der Brücke direkt zum Bach hinunterführte, sollte etwas verhindern, nämlich, dass Kinder dort unten spielten.