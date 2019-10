Obrigheim. Der viel befahrene Straßenabschnitt am Hohbergauf- und abstieg wird seit einigen Wochen und noch bis voraussichtlich Mitte November aufwendig saniert - und die Auswirkungen der Umleitung sind in Obrigheim schmerzhaft spürbar (die RNZ berichtete bereits mehrfach). Seit Donnerstag gilt nun eine - zumindest teilweise - neue Verkehrsführung, da auch der Knotenpunkt "Obrigheim/Kraftwerkstraße-Zufahrt" gesperrt ist.

Der Verkehr von Mosbach kommend nach Aglasterhausen rollt auf der Bundesstraße 292 inzwischen auf der bereits sanierten bergseitigen Fahrbahnhälfte. In der Gegenrichtung gilt die Umleitungsstrecke ab der Einmündung B 292/K 3939 Asbacher Höhe über die K 3939 nach Asbach und weiter über die L 590 und K 3942 nach Obrigheim.

Beide Zufahrten von der Bundesstraße 292 kommend nach "Obrigheim-Kraftwerkstraße" (also am Ortsein- und -ausgang in Richtung Kleiner Odenwald/Sinsheim) sind gesperrt. Durch diese Maßnahme können die Bushaltestellen im Bereich der Abfahrt Obrigheim/Kraftwerkstraße "Ortseingang", "Ortsausgang" sowie "Im Luss" nicht wie gewohnt angefahren werden.

Um einen reibungslosen Transfer für den öffentlichen Personennahverkehr zu gewährleisten, besteht ein beidseitiges und absolutes Halteverbot in der Eisengasse, in Teilen der Kirstetter Straße und in der Langenrainstraße in Obrigheim. Der Verkehr kann von der Hauptstraße/Eisengasse kommend in Richtung Langenrainstraße nur im Einbahnverkehr erfolgen.

Seit 30. September wird im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe das Teilstück der stark frequentierten Verbindung von Mosbach nach Sinsheim saniert. Als Fertigstellungstermin gibt das Regierungspräsidium Mitte November an, dann sollen Sperrungen und Umleitungen wieder erledigt sein.