Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Die Corona-Pandemie diktiert derzeit den Alltag in Schulen. Ab Klasse fünf gilt Maskenpflicht im Unterricht. Auf den Pausenhöfen dürfen sich Kinder und Jugendliche meist nur in markierten Bereichen aufhalten, denn der Kontakt zu anderen außerhalb der eigenen Klassengemeinschaft soll vermieden werden. Doch wie gestalten Bildungseinrichtungen in Mosbach den Sportunterricht? Die RNZ hat nachgefragt – und unterschiedliche Antworten erhalten.

Mit den Klassenkameraden an der Elz entlang Vitamin D tanken und bei fitnessorientierten Spaziergängen den Herbst genießen: Darüber können sich die Schüler des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums (NKG) freuen. Der Fachschaft Sport sei gerade jetzt Bewegung an der frischen Luft besonders wichtig. Deshalb haben Schulleiter Jochen Herkert und seine Stellvertreterin Marion Stoffel zusammen mit dem Krisenteam und der Sportfachschaft den "alternativen Sportunterricht" am NKG eingeführt.

"Dadurch kommen unsere Schülerinnen und Schüler viel an die frische Luft. Neben der Bewegung kann die Achtsamkeit trainiert werden, indem sie durch spezielle Übungen ihre Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt lenken und ihre Wahrnehmung schulen", erklärt Dr. Katrin Blatz, Sportlehrerin am NKG. Die Klassen gehen für ihren Sportunterricht nicht mehr in die Halle, sondern treffen sich mit ihrem Sportlehrer im Hauptgebäude, schnüren die Wanderstiefel oder ziehen Sportschuhe an, um sich rund um das Schulzentrum zu bewegen. Die Masken müssten sie dabei aber aufbehalten, sagt Schulleiter Herkert.

"Im Bereich der Elz gibt es viele Möglichkeiten, sich zu bewegen", erklärt er weiter. Auch eine Wanderung ins Naturschutzgebiet auf dem Hamberg – inklusive des Ausblicks auf Mosbach – oder ein Abstecher auf die beliebte Joggingstrecke in der Waldstadt mit ihrem neu gestalteten Trimm-Dich-Pfad sei möglich. Verbinden könne man den "alternativen Sportunterricht" ebenfalls mit dem Besuch der Sehenswürdigkeiten in Mosbach und Umgebung, "um dann dort noch jeweils kleinere geschichtliche Hintergründe mit einfließen zu lassen", so Herkert. Lehrerin Daniela Steiner habe in der neuen Unterrichtsform auch schon Leistungen für das Sportabzeichen abgenommen. Standweitsprung oder Seilspringen funktionieren auch in Corona-Zeiten sehr gut, sagt sie.

Neben dem "alternativen Sportunterricht" habe das NKG zudem eine digitale "Fitness-School" gegründet, sodass zusätzlich von zu Hause aus trainiert werden könne, ergänzt Herkert. "Dies unterstützt die Aussage des Präsidenten des Deutschen Sportlehrerverbandes, Michael Fahrenbock, der darin neue Chancen für die Verbindung von sportlichem Handeln und digitalen Zugängen sieht", so der Schulleiter.

"Wir machen ,normalen’ Sportunterricht, so wie ihn Kultusministerium und Regierungspräsidium empfehlen", sagt Dr. Thomas Pauer, Schulleiter des Auguste-Pattberg-Gymnasiums (APG). In den Umkleiden müssten die Schüler noch Maske tragen, dürften diese im Sportunterricht aber absetzen. "Kontaktsportarten versuchen wir zu vermeiden und setzen auf individuelle Betätigungen wie Gymnastik oder Leichtathletik", erklärt er. Wenn es das Wetter zulässt, findet der Sportunterricht der APG-Schüler im Freien statt. Ansonsten nutze man die Halle. "Der Raum ist groß, die Aerosolkonzentration also gering", betont Pauer. Zudem habe die Sporthalle eine Belüftungsanlage.

Während die Vereine geschlossen seien, komme dem Schulsport eine besondere Bedeutung zu. Die körperliche Betätigung schaffe einen Ausgleich zum Unterricht in den Klassenzimmern und fördere die Konzentration. "Schulsport ist eine gesundheitspädagogische Aufgabe, der wir im Unterricht gerecht werden", sagt Pauer. Da das Fach Sport versetzungsrelevant sei, "müssen Noten gegeben werden, die den Anforderungen genügen". Daher sieht er einen Spaziergang als Ersatz eher kritisch.

Auch die Schülerinnen und Schüler der Pestalozzi-Realschule machen den Umständen entsprechend "normalen Sportunterricht", erklärt Schulleiter Marco Schirk. Natürlich sei der im Vergleich zum vergangenen Jahr eingeschränkt: "Mannschaftssport – also das, was den Kindern am meisten Spaß macht wie Fußball oder Völkerball – findet aktuell nicht statt", so Schirk. Turnübungen und Leichtathletik seien jedoch kein Problem. Einen Mund-Nasen-Schutz, so der Rektor, müssten die Schüler im Sportunterricht nicht tragen. "Wenn die Lehrer Hilfestellung geben und den Mindestabstand nicht einhalten können, setzen sie aber eine Maske auf."

Der Spielplatz gegenüber der Waldsteige-Grundschule sei ein Glücksfall, sagt Schulleiterin Jutta Preis. "Dort können die Kinder im Freien toben. Aber auch der 50-Meter-Sprint, Weitsprung oder ein 800-Meter-Lauf – also dreimal um den Spielplatz herum – sind kein Problem", erklärt sie. Bei schlechtem Wetter findet der Sportunterricht jedoch in der Halle statt. "Wir haben den Stundenplan so gestaltet, dass immer eine Stunde Pause zwischen den Sportstunden liegt", erklärt Preis. Diese Zeit nutzte man zum Durchlüften.

Im Hallenbad gebe es dagegen sehr ungünstige Bedingungen für den Sportunterricht. "Die Föhns wurden abgeschaltet, weshalb jetzt alle Schüler eine Badekappe tragen müssen", kritisiert Preis. Schließlich wolle niemand, dass sich die Kinder erkälten und dann wegen Corona-Verdacht in Quarantäne müssen.