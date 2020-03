Neckar-Odenwald-Kreis. (schat) Das neuartige Coronavirus, oder besser: dessen Ausbreitung treibt auch die Region weiterhin um. Etliche Veranstaltungen wurden bereits abgesagt, um das Risiko einer weiteren Verbreitung zu reduzieren. Wie sehr das Thema die Menschen beschäftigt und zum Teil eben auch verängstigt, zeigen nicht nur Hamsterkäufe. Auch vermeintliche Neuigkeiten machen da – unter anderem auch in den sozialen Medien – schnell die Runde. Selbst wenn der Wahrheitsgehalt der "Meldungen" mitunter zu wünschen übrig lässt.

>>>Mittlerweile wurde ein zweiter Fall bestätigt<<<

Die jüngste Fehlmeldung kam allerdings nicht von irgendeinem Facebook-Mitglied, sondern vielmehr aus dem Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg. Von der dortigen Pressestelle wurde nämlich am Montagabend eine Mitteilung zum aktuellen Stand an Corona-Fällen im Land verschickt.

Die allerdings nicht ganz korrekt war, wie man tags darauf (also am Dienstag) mit einer weiteren Presseverlautbarung einräumte. So hatte man für den Neckar-Odenwald-Kreis zunächst zwei bestätigte Fälle angegeben. "Was definitiv nicht stimmt", wie der Pressesprecher des Landratsamts, Jan Egenberger, gegenüber der RNZ erklärt: "Wir haben bis dato nur einen bestätigten und auch bekannt gegebenen Fall im Kreis."

Wie genau die falsche Fallzahl zustande und an die Öffentlichkeit kam, kann Egenberger nicht nachvollziehen. Das Gesundheitsamt des Kreises berichte an das Landesgesundheitsamt, das wiederum an das Sozialministerium. Und auf dem Weg bis zur Pressestelle des Ministeriums muss die korrekte Fallzahl wohl auf der Strecke geblieben sein.

Auch aus dem Landkreis Calw kamen nicht die richtigen Zahlen an. "Bedauerlicherweise hatten sich in unserer gestrigen Pressemitteilung zwei Fehler eingeschlichen", erklärte Markus Jox, Pressesprecher des Ministeriums für Soziales und Integration, am Dienstag: "So wurde für den Neckar-Odenwald-Kreis fälschlicherweise ein zweiter Fall gemeldet – hier bleibt es bei einem bislang bestätigten Fall. Aus dem Landkreis Calw ist nur ein weiterer Fall bestätigt worden, nicht wie gestern berichtet zwei. Wir bitten die Fehler zu entschuldigen." Die Zahl der mit dem neuartigen Virus Infizierten im Land lag damit – Stand Dienstagvormittag – bei insgesamt 232.

Zum bestätigten Fall aus dem Neckar-Odenwald-Kreis – eine 60-jährige Frau – will man aus Gründen des Daten- und Personenschutzes keine weitere Angaben machen. Ihr Zustand sei aber stabil und und sie sei zu Hause, so Jan Egenberger, der auf RNZ-Nachfrage von einem "milden Krankheitsverlauf" spricht.