Von Heiko Schattauer

Mosbach-Neckarelz. Zwei Schauplätze, ein Thema: Die geplante Einrichtung eines Zwischenlagers für Sonderabfälle auf dem Gelände des Entsorgungsunternehmens Inast in Neckarelz "wanderte" am Montagabend vom Neckarzimmerner Rathaus aufs Areal der ehemaligen Neckartalkaserne - dorthin also, wo man künftig 1300 Tonnen Sondermüll bis zur Weiterverwertung "parken" will.

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung wurde das Vorhaben zunächst in Neckarzimmern von Vertretern des bayerischen Entsorgungsunternehmens "gsb" vorgestellt, begleitet von manch kritischer Nachfrage aus dem Gremium. Im Saal des ehemaligen Bundeswehr-Casinos standen die gsb-Verantwortlichen gemeinsam mit Inast-Chef Gerd Schaller dann auch den interessierten (und nicht minder kritischen) Bürgern Rede und Antwort.

Wenngleich nicht für jede Frage eine - zufriedenstellende - Antwort gefunden werden konnte. Der Ansatz, ein wenig mehr Klarheit in das Vorhaben zu bringen, war dennoch erkennbar. "Idee der Veranstaltung heute ist, zu vermitteln, was genau geplant ist", erklärte Neckarzimmerns Bürgermeister Christian Stube in der "Halbzeit" zwischen Gemeinderatsitzung mit Infoblock im Tal und weiterführender Präsentation und Diskussionsrunde auf dem Berg: "Sinn und Zweck ist, eine fundierte Informationsbasis zu schaffen", so Stuber weiter - zumal eine "kritische Betrachtung der Entwicklungen" durchaus angebracht sei.

Diese kritische Betrachtung hatte nach der Vorstellung des Unternehmens gsb (zu 79 Prozent dem Freistaat Bayern gehörend) und der Zwischenlagerungspläne in Neckarelz durch Dr. Dominik Deinzer bereits in der Gemeinderatssitzung begonnen. Ob der Fragen von Gemeinderatsseite erläuterten Deinzer und Wolfgang Nenno (Leiter Instandhaltung) u.a., dass es keinerlei Absichten gebe, die beantragte Menge von 1300 Tonnen zur Zwischenlagerung zu erhöhen. Und dass die Einrichtung einer Verbrennungsanlage vor Ort "ausgeschlossen" ist (Dr. Deinzer).

Auch werde es keine Akquise für das in ehemals als Kfz-Hallen genutzten Anlagenteilen geplante Zwischenlager geben. Anlieferer seien Stammkunden aus Baden-Württemberg, zu denen u.a. auch Inast zähle. Von sechs bis acht Lastwagen, die pro Tag das Lager anfahren würden, berichtete Nenno. Diese Zahl errechne sich aus dem Jahresumschlag von ca. 10.000 Tonnen.

Hintergrund Das Thema ist - via RNZ - in der Öffentlichkeit angekommen, nach der ersten öffentlichen Informationsveranstaltung am Montagabend in Neckarzimmern/Neckarelz geht das Genehmigungsverfahren zur geplanten Einrichtung eines Sonderabfall-Zwischenlagers auf dem Hardberg in Neckarelz nun auch behörden-öffentlich seinen Weg. Auf eine Bürgeranfrage hin hatte Mosbachs OB Jann jüngst im Gemeinderat schon erklärt, dass der Bebauungsplan grundsätzlich eine Sonderabfall-Lagerung zulasse, das Regierungspräsidium (RP) müsse als zuständige Behörde nun über den konkreten Antrag befinden. Der weitere Verfahrensverlauf: > Die öffentliche Bekanntmachung des Vorhabens soll nach Auskunft des RP Karlsruhe am 29. März im Staatsanzeiger und auf den Internetseiten des RP sowie der Stadt Mosbach erscheinen. > Die Offenlage der Antragsunterlagen, die im RP in Karlsruhe sowie im Landratsamt in Mosbach (Infoschalter) einzusehen sein sollen, erfolge dann ab 8. April und bis einschließlich 7. Mai. > Die Einwendungsfrist wiederum läuft bis zum 7. Juni, knapp zwei Monate lang können also Bedenken formuliert, begründet und vorgebracht werden. > Einen möglichen Erörterungstermin hat man seitens des RP auf den 3. Juli festgelegt. "Je nachdem, ob das Regierungspräsidium eine Erörterung für notwendig hält oder nicht", so Bürgermeister Stuber. (schat)

Auch die Pläne bezüglich Abfall-Handhabung und Sicherheitseinrichtungen vor Ort "in geschlossener Halle" skizzierte Nenno detailliert. Er betonte, dass keinerlei Öffnung der angelieferten Gebinde und Behälter vorgesehen sei. Allenfalls zu Probe- bzw. Überprüfungszwecken seien Entnahmen möglich. Die vorhandenen Betonböden seien für die geplante Zwischenlagerung geeignet, eine Erneuerung der (abdichtenden) Fugenbänder sei jedoch notwendig.

Beim Material, das als Sondermüll in Neckarelz zwischengelagert werden soll, handelt es sich vor allem um Industrieabfälle, etwa aus der Automobilproduktion. Die Anlieferung und Einlagerung erfolge in Einzelgebinden (ummantelte Kunststoffwürfel, Fässer), die maximal einen Kubikmeter Volumen haben. Auch die eigentlichen Gründe für das Vorhaben Zwischenlager in Neckarelz erläuterten die gsb-Vertreter. So stünden im 300-Mitarbeiter-Unternehmen mit Stammsitz in Baar-Ebenhausen (bei Ingolstadt) in den kommenden Jahren umfangreiche "Infrastrukturerneuerungsprozesse" an.

So sorge u.a. die Modernisierung der Müllverbrennungsanlage, in der auch mehrere Tausend Tonnen pro Jahr an Sonderabfällen aus Baden-Württemberg verbrannt werden, für längere Stillstände, die dann wiederum eine Zwischenlagerung des thermisch zu behandelnden Sonderabfalls notwendig mache. Neben den zu puffernden Anlagenstillständen sei es auch das generell wachsende Aufkommen an Sonderabfällen und eine zunehmende Heterogenität des Materials, das die Einrichtung von (weiteren) Zwischenlagern notwendig mache, so Dr. Deinzer. Nicht nur in Neckarelz soll Müll bis zur Weiterbehandlung geparkt werden, auch am Standort Baar-Ebenhausen sei die Erhöhung von Lagerkapazitäten ein großes Thema.

Wie sehr das Thema Sondermüll bzw. dessen geplante Zwischenlagerung vor Ort so manchen Bürger aus Mosbach und Neckarzimmern umtreibt, wurde bei der ersten öffentlichen Informationsveranstaltung deutlich. Dass es die erst jetzt gebe und dass man vom Vorhaben aus der RNZ habe erfahren müssen - für viele unverständlich. Zur Erinnerung: Im Sommer 2018 hatte es ein nichtöffentliches Treffen auf dem Hardberg mit gsb- und Inast-Vertretern sowie Gemeinderäten aus Mosbach und Neckarzimmern gegeben, Informationen waren seither nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Die "Transparenz", die man seitens der gsb als Handlungsmaxime vorgibt, sieht daher so mancher Kritiker nicht.

Kritik löst auch der geplante dauerhafte Betrieb des Zwischenlagers aus, ebenso wird die Einhaltung der Mengenbeschränkung angezweifelt. Vonseiten des Nabu sieht man zudem Fehler im Antrag zur Einrichtung des Zwischenlagers und sieht - nicht nur deshalb - "Argumente, die gegen eine Einrichtung sprechen". Klar gegen ein Zwischenlager sprachen sich auch andere aus: "Wir wollen diesen Müll nicht", stellte ein Bürger klar, der die Aufhebung des bestehenden Bebauungsplans und ein generelles Umdenken in Sachen Müll forderte.

Über den Antrag befinden muss nun das Regierungspräsidium, das Genehmigungsverfahren läuft (siehe auch "Hintergrund").