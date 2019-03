Mosbach. (stm) Jung und Alt, Groß und Klein kann man am kommenden Sonntag, 31. März, beim traditionellen Sommertagszug wieder singen hören: "Winter Ade" - Willkommen Frühling. Wie im vergangenen Jahr, treffen sich alle Teilnehmer ab 14 Uhr hinter dem neuen Hauptgebäude des Landratsamts (zugänglich über die Scheffelstraße) am Busbahnhof zur Aufstellung des Zuges. Start ist um 14.30 Uhr, vorbei am Busbahnhof, weiter in die Fußgängerzone bis zum Marktplatz, auf dem ein buntes Programm auf die Teilnehmer und Zuschauer wartet, das den Frühling endgültig aus seinem Versteck locken soll.

Jedes Jahr an Laetare, dem Sonntag drei Wochen vor Ostern, versammeln sich Kinder, Musikgruppen und Gemeinderat, um gemeinsam mit bunten Farben die fröhliche, warme und heitere Jahreszeit herbeizurufen. Es sind 900 Kinder angemeldet! Jeder frühlingsbegeisterte Winteraustreiber ist herzlich dazu eingeladen, beim Sommertagszug mitzulaufen, mitzusingen und mitzufeiern.

Seit geraumer Zeit bereiten sich die Kinder der Mosbacher Schulen und Kindergärten auf den Sommertagszug vor. Sie basteln die bunten Sommertagsstecken, lernen fleißig Frühlingslieder und einige bereiten außergewöhnliche Motivgruppen vor. Alljährlich führt die Bäckerinnung Mosbach den Sommertagszug an, gefolgt vom Spielmannszug Lohrbach, dem Gemeinderat mit Vertretern des Jugendgemeinderates und des Stadtseniorenbeirates. Den Mittelpunkt des Umzugs bilden die Motivgruppen der Kindergärten und Schulen. Daran schließen sich die Kindergartengruppen, die Stadtkapelle Mosbach und Schulklassen an. Abgeschlossen wird der Zug von allen anderen Winteraustreibern.

Es singt der Kinderchor "Kolibri" der Musikschule im Wechsel mit dem Gemeinderat die Frühlingslieder "Winter ade" und "Strih - Strah - Stroh", anschließend stimmt Musikschulleiter Martin Daab mit allen Anwesenden das "Summerdagslied" an. Die Showtänze der Ballettschule Holzschuh sind wie immer ein Höhepunkt von vielen, bevor symbolisch der Winter in Gestalt einer Strohfigur verbrannt wird.

Ein Dank gebührt Franz Otto Kipphan, der wie immer in den letzten Jahren die rund 900 Stecken gesammelt und zusammen mit dem Material an die Schulen und Kindergärten verteilt hat sowie dem Verein "Mosbach Aktiv", der bereits seit vielen Jahren das Bastelmaterial für die Stecken stiftet, sowie dem Fischereiverein Mosbach und Umgebung, der alle Stecken angespitzt hat. Die Stadt steuert die Brezeln bei.

Sollte sich der Winter zu stark gegen seine Vertreibung wehren und der Zug wetterbedingt abgesagt werden müssen, kann man dies ab ca. 13 Uhr unter Tel.: (0 62 61) 8 23 33 oder im Internet unter www.mosbach.de erfahren.