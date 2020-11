Sie helfen Älteren und Kranken in der Mosbacher Waldstadt: Die Pfadfinder des Stammes Maximilian Kolbe setzen ihren Einkaufsservice für Hilfesuchende, die in dieser schweren Zeit das Haus nicht verlassen können, fort. Foto: zg

Von Alexander Rechner

Mosbach. Als die Kinder von dem neuerlichen Anstieg der Infektionszahlen in der Region erfuhren, waren sie sofort wie elektrisiert: Pfadfinder des Stammes Maximilian Kolbe in der Waldstadt packen seit vergangener Wochen aufs Neue (tat-)kräftig an. Acht Kinder sowie Erwachsene sind in der Waldstadt wieder ehrenamtlich für die anderen unterwegs, lassen den kostenlosen Einkaufsservice für Gefährdete oder Kranke aufleben. Schon im Frühjahr haben die Kinder Menschen, die in dieser Krise nicht mehr vor die Haustür treten und in einem Lebensmittelmarkt einkaufen konnten, unter anderem Obst, Nudeln oder Milch besorgt und vorbeigebracht.

"Wir möchten in dieser schwierigen Zeit Menschen in der Waldstadt helfen und ihnen eine Freude bereiten", sagt der Waldstädter Pfadfinderleiter Carsten Pfeiffer, der gemeinsam mit Julia Bödigheimer und Marina Büchner den selbstlosen Einsatz des Stammes organisiert. Schließlich ist es ein Grundsatz der Organisation, überall dort zu helfen, wo es notwendig ist. "Allzeit bereit für den Nächsten", betont Pfeiffer.

Bereit sind die Kinder in der Waldstadt allemal. An zwei Tagen, dienstags und freitags, kaufen sie ein und bringen die Ware vor die Haustür – völlig kontaktlos. "Wir liefern die Bestellung an, stellen sie ab, klingeln und halten dann den Mindestabstand ein", schildert Pfeiffer das Prozedere, das schon von Mitte März bis etwa Mitte Juni reibungslos funktioniert hat.

Nach der Verschnaufpause, wie die Pfadfinder selbst die Zeit über die Sommermonate bezeichnen, gibt es nun eine Neuerung: "Wir bitten die Anrufer bei den Telefonaten, dass sie eine Maske tragen sollen, wenn sie die Haustüre öffnen", sagt Carsten Pfeiffer. Bei aller emotionaler Nähe zu den Hilfesuchenden ist schließlich körperliche Distanz und Maskenpflicht das A und O bei dieser Aktion. Deshalb habe man sich klare und auch bewährte Regeln gesetzt, nach denen der Einkaufsservice ablaufe. Die Teams kämen so nicht in Kontakt mit den älteren oder kranken Menschen. Außerdem gebe es separate Einkaufs- und Lieferteams.

Die Bestellungen werden telefonisch angekommen, eingekauft wird dann im Waldstadt-Markt. Dort unterstützt Verena Jung, Mitarbeiterin des Marktes, in ihrer Freizeit ehrenamtlich die Pfadfinder beim Zusammenstellen der Waren. Ausdrücklich dankt Pfeiffer auch Eleonore und Hermann Gehrig mit ihrem Team vom Waldstadt-Markt, die es ermöglichen, dass die Kinder außerhalb der Öffnungszeiten aktiv sein können.

Für viele Menschen sind die kleinen Pfadfinder mit ihrem großen Engagement ein Hoffnungsschimmer. Sie machen Mut und wollen wieder ein hell leuchtendes Licht in die eher dunkle Winterzeit bringen. Sie wollen aber auch Kraft spenden.

"Die Kinder spüren die Begeisterung und die Freude, die sie damit erzeugen. Vor allem erleben sie, dass man in dieser Welt etwas bewegen und erreichen kann", sagt Carsten Pfeiffer. Dieser Ansatz ist für den Pfadfinderleiter des Stammes Maximilian Kolbe ebenfalls wichtig. Für die weitere Zukunft könne dieser Aspekt bedeutend sein, ist Carsten Pfeiffer überzeugt. Zudem sei es eine ganz konkrete Form christlicher Nächstenliebe – trotz körperlichen Abstands.

In den kommenden kalten Wintermonaten wollen die Pfadfinder die Herzen der Menschen erwärmen und auch in der bevorstehenden Adventszeit mit ihrem Engagement ein Zeichen setzen: Niemand soll alleine sein müssen, gemeinsam will man auch durch diese Krise durch kommen.

Die acht Mädchen und Jungen jedenfalls werden weiterhin zuversichtlich und selbstlos in der Waldstadt zwischen Markt und den Wohnungen der Gefährdeten und Kranken unterwegs sein.

Info: Wer in der Waldstadt Hilfe beim Einkaufen benötigt oder sich engagieren will, kann sich beim Pfadfinderstamm per E-Mail: DPSG.Mos-Waldstadt@web.de oder dem DRK in Buchen, Tel.: (0 62 81) 52 22 35 melden.