Schwarzach. (gin) Die Zeiten, in denen die tierischen Bewohner des Wildparks Schwarzach keinen Besuch bekommen durften, sind ab kommenden Montag vorbei. Zumindest unter Vorbehalt. Denn solange die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 100 nicht übersteigt, dürfen Zoos und Tierparks seit dieser Woche wieder für Besucher öffnen.

In Schwarzach hat man sich dazu entschlossen, erst eine Woche später, ab Montag, 15. März, von der neuen Regelung Gebrauch zu machen. "Wir wollen mit Vernunft und Augenmaß vorgehen", begründet das Bürgermeister Mathias Haas. "Derzeit arbeiten wir noch daran, das Buchungssystem auf der Homepage des Wildparks zu implementieren", berichtet er. So werde die Datenerfassung um einiges einfacher und somit auch eine mögliche Rückverfolgung von Kontakten. "Der Infektionsschutz steht eben immer noch an erster Stelle", so Haas.

Für ihn ist es nicht damit getan "einfach die Tür wieder aufzuschließen". Es bedürfe viel mehr eines verantwortungsvollen Vorgehens. Schließlich wolle man gewährleisten, dass der Betrieb möglichst dauerhaft anlaufe. Übrigens sogar etwas früher als in den Jahren zuvor.

Daher wurden vorab schon klare Regelungen und Einschränkungen für eine Wiederöffnung am kommenden Montag formuliert: Das Mineralienmuseum und das Bienenkundemuseum bleiben aktuell geschlossen. Der Wildpark-Express kann nicht fahren. Offizielle Wildparkführungen können nicht stattfinden und auch der Streichelzoo und das Zwergenland müssen geschlossen bleiben.

Dafür sind die Futterautomaten in Betrieb und der Afrika-Spielplatz soll geöffnet werden (natürlich unter der Einhaltung der Abstandsregeln). Die Toilette am Afrika-Spielplatz ist als Notfall-Toilette geöffnet. Der Afrika-Kiosk im Wildpark Schwarzach wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben geöffnet, der Betreiber wird hierzu separat informieren. Des Weiteren gelten die üblichen Verhaltens- und Hygieneregeln.

Info: Terminreservierung demnächst hier möglich.