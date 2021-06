Von Noemi Girgla

Schwarzach. Schon lange ist es im Gespräch, jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht. In Schwarzach soll ein inklusiver Ortsteil entstehen. Erste Sondierungsgespräche zwischen der Gemeinde Schwarzach und der Johannes-Diakonie haben bereits stattgefunden, nun fällt mit der Beauftragung der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) der offizielle Startschuss. Diese soll in den nächsten Monaten eine Machbarkeitsstudie für das gemeinsame Projekt erstellen.

Einstimmig votierte der Schwarzacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für die Auftragsvergabe. Kostenpunkt: 30.000 Euro je Partner. Die Mittel sind in der mittelfristigen Finanzplanung eingearbeitet. Eine Förderung wird im Rahmen der weiteren Entwicklung angestrebt. Bürgermeister Mathias Haas stellte fest: "Es wird zwar viel Arbeit, aber auch eine Chance für beide."

Ausführlich erläuterte Projektleiter Martin Joos von der KE, was alles hinter dieser Machbarkeitsstudie stecke und wie die KE die Partner bei dem Projekt begleiten werde. Der nächste Schritt soll eine Klausurtagung sein, in der sowohl die Gemeinde als auch die Johannes-Diakonie ihre Wünsche äußern werden. Danach könne man dann richtig loslegen. Als Zeitrahmen für die Studie nannte Joos auf Nachfrage eines Gemeinderats das Ende des laufenden bis zum Beginn des kommenden Jahres – je nach Termin der Klausurtagung.

Der zweite große Punkt auf der Tagesordnung galt der Anordnung der Baulandumlegung im Bereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes "Brestlich-Krummenäcker II" auf der Gemarkung Unterschwarzach. Die Grundstücke sollen neu geordnet werden, sodass nach Lage, Form und Größe für die vorgesehene bauliche Nutzung zweckmäßig gestaltete Parzellen entstehen.

Dr. Matthias Neureither, Geschäftsführer der öffentlich bestellten Vermessungsingenieure Schwing & Dr. Neureither aus Mosbach, erläuterte die einzelnen Schritte der Baulandumlegung. Nachdem im ersten Schritt die Anordnung einstimmig vom Gremium beschlossen wurde, werden nun (voraussichtlich ab kommenden Dienstag) gemeinsam mit der MVV Regioplan Gespräche mit den Eigentümern aufgenommen.

Neureither betonte explizit, dass "eine Baulandentwicklung nur dann Sinn hat, wenn die Lücken auch wirklich bebaut werden". Angesichts der Knappheit von Bauland dürften keine dieser Lücken entstehen, die langfristig nicht bebaut würden. Die Einleitung des Umlegeverfahrens durch den Umlegungsausschuss datierte er auf August / September dieses Jahres. Dieser Ausschuss wurde auch sogleich gebildet. Er besteht aus Bürgermeister Mathias Haas sowie den Gemeinderäten Dietmar Hellmann, Gabriele Krebs, Joachim Förster und Markus Frey. Stellvertreter sind die Gemeinderäte Beate Welz, Patrick Haag, Erhard Ries und Michael Hölzner.

Als dritten formellen Beschluss in Sachen Baulandumlegung votierte der Rat (erneut einstimmig) dafür, die Vermessungsingenieure Schwing & Dr. Neureither mit der "verfahrens- und katastertechnischen Vorbereitung und Durchführung der Baulandumlegung" zu beauftragen. Die voraussichtlichen Gebühren belaufen sich auf rund 84.000 Euro.

Weitere Aufträge ergingen an die Firma CBL Chemobau GmbH aus Leingarten für Stahlbetonarbeiten für den Sprayplatz des neuen Schwimmbads zum Angebotspreis von 26.980 Euro sowie an die Firma Lösch GmbH & Co. KG aus Offenburg für Blitzschutzarbeiten ebenfalls für das Freibad. Kostenpunkt hier: rund 6145 Euro.

Auch zwei Bauanträgen, einer auf Gemarkung Unterschwarzach, der andere auf Gemarkung Oberschwarzach, wurde stattgegeben. Bürgermeister Haas verkündete, dass in der nicht-öffentlichen Sitzung vom 19. Mai der Gemeinderat die Festanstellung einer Erzieherin in Teilzeit zu November 2021 beschlossen habe. Des Weiteren gab er bekannt, dass am Tag der Ratssitzung die Filteranlage des neuen Freibads eingehoben worden sei. "Das war Millimeterarbeit, spektakulär und kommt nur alle 40 bis 50 Jahre vor", so sein Statement (gesonderter Bericht folgt).

Die Sitzung endete damit, dass eine Vertreterin des Elternbeirats des Kindergartens "Fawelino" dem Gemeinderat einen Brief der Eltern überreichte – und Veränderungen bezüglich der Situation des Kindergartens wünschte. Haas versprach, sich der Sache anzunehmen, und stellte eine "eventuell schnelle Lösung" in Aussicht. Details dazu konnte er noch nicht konkretisieren.