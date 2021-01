Schwarzach. (pol/kaf) Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person hat sich am Donnerstag gegen 21 Uhr in der Hauptstraße in Schwarzach ereignet. Wie die Polizei mitteilt, prallte dabei ein Autofahrer gegen einen geparkten Wagen. Der Fahrer eines Nissan war aus Richtung Neunkirchen kommend auf der Hauptstraße unterwegs und fuhr vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls auf einen geparkten Renault auf. Durch den Aufprall wurde der Autofahrer verletzt, er kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.