Schwarzach. (eis) Einen wahren Feiermarathon läutete Bürgermeister Mathias Haas am Freitag in Schwarzach ein: Vier Tage Kerwefeierlichkeiten, am Wochenende darauf die Wiedereröffnung der generalsanierten Schwarzach-Halle und wieder ein Wochenende später der Bauernmarkt im Wildpark. Dennoch bot die "Schwärzicher Kerwe" als Auftakt dieser Feiern keineswegs ein Rumpfprogramm, sondern einen bunten Strauß an Attraktionen.

Los ging’s am Freitagabend mit der wiederbelebten Tradition der Kerwestecken. Die Schwarzacher Kinder hatten Holzstöcke verziert, auf die der Bürgermeister und der Kerwepfarrer eine süße Brezel steckten. So ausgestattet, brachten Kinder und Erwachsene die Kerweschlumpel mit musikalischer Begleitung der SF-Band zum Festplatz. Dort wurde sie getauft und die Kerwe mit dem Fassanstich eröffnet. Die Band "Recharged" heizte so richtig die Feierlaune an.

Am Samstag gab es zwei Wettbewerbe zu gewinnen: Beim 4. Schwarzacher Boule-Turnier traten acht Mannschaften à drei Spieler an. Die hatten sich so kreative Namen wie "Rum und Ehre", "Dynamo Dreschnei" oder "Don Promillo" gegeben. Bernd Richter, Mannschaftsspieler in Neckargerach, organisierte das Turnier und legte die Regeln fest. "Seit wir hier zur Kerwe ein Boule-Turnier ausrichten, haben wir immer gutes Wetter", sagte er mit einem Augenzwinkern.

Härter ging es beim Wettbewerb "Schärfste(r) Schwarzacher(in)" zur Sache. Der Wohnmobilpark-Betreiber Theo Scherner reichte den Teilnehmer(inne)n Bratwurststücke mit zunehmend scharfen Tabasco-Soßen. Schärfegrade von 400.000 Scoville, 1,2 Millionen, drei Millionen - ein harter Kern von vier Finalisten kämpfte weiter. Die Augen tränten, der Speichelfluss verstärkte sich, die Teilnehmer klagten über Hals-, Ohren- und Magenschmerzen. Bei vier Millionen Scoville im fünften Durchgang entschieden die drei verbleibenden Finalisten, sich den Preis zu teilen. Die Schärfe brannte aber noch lange weiter; der anwesende Sanitäter riet zum Milchtrinken und Augenspülen.

Nachgespült wurde sicherlich auch am zweiten Festabend, der von der Schwar-zacher SF-Band und den Sängern Susanne Polit, Verena von Nauman, Volker Münz, Philipp Buch und Hagen Brück gestaltet wurde. Beeindruckend, welche musikalischen Talente hier zu sehen und zu hören waren: Schwarzach kann durchaus mit eigenen Talenten ein mitreißendes Musik-Event gestalten.

Am Kerwesonntag hatte sich der Schwarzacher Betreuungsverein mit Jürgen Engelhardt ins Zeug gelegt, um das inklusive Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung einen Schritt weiter zu bringen. Dafür hatte der Betreuungsverein einen Pendelbus organisiert, der die Bewohner des Schwarzacher Hofs abholte und wieder nach Hause brachte. Den Auftakt machte am Sonntagnachmittag die inklusive Band "happytones" aus Buchen. Mit Querflöte und Akkordeon, Blockflöten, Percussion, Keyboards und E-Bass vorgetragen, sorgten Musikstücke von "Faria ho" bis "We will rock you" für beste Unterhaltung.

Die Reithalle des Schwarzacher Hofs war derweil mit einigen Talenten aus den Voltigiergruppen am Trainings-(Holz)Pferd zugange. Auch die "Doris Blue Man Group" kam vom Schwarzacher Hof zur Kerwe. Die Gruppe bietet Percussion auf großen Gummibällen, sowohl ein akustisches wie auch ein optisches Erlebnis. Das Kraft-Werk Schwarzach war mit einigen Sportlern vertreten, darunter Frank Eser und Danilo Pasnicki, beide Medaillengewinner bei den Special Olympics. Die Showtanzgruppe des TSV Schwarzach, Kinder und Jugendliche mit viel Spaß und Rhythmusgefühl, zeigte auf dem Kerweplatz ansprechende Choreografien.

Mit der Beerdigung der Kerweschlumpel am Montagabend klang eine begeisternde Kerwe aus. Dank der gemeinsamen Anstrengung vieler Akteure erlebten die Schwarzacher - wie von Bürgermeister Haas angekündigt - die "schärfste Kerwe, die wir je gesehen haben".