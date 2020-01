Ende Januar 2010 sah es in der Schwanheimer Straße in Neunkirchen so aus – doch auch in der Region nimmt das Schneeaufkommen offenbar ab. Archivfoto: Stefan Weindl

Region Mosbach. (schat) Auf den Winter kann man sich nicht mehr verlassen, das wissen wir eigentlich schon lange – und spätestens seit Mitte Januar und den Pullovertagen mit 15 Grad plus. Die anhaltenden Diskussionen um dem Klimawandel schärfen den Blick für die Veränderungen, die sich nicht nur an den in weiter Ferne schmelzenden Gletschern, sondern auch direkt vor der Haustüre ausmachen lässt. Vor der liegt nämlich – selbst im tiefsten Winter – nur noch selten Schnee.

Früher war zwar nicht alles besser, aber wohl in der Tat mehr Schnee. Als Beleg darf dabei der Blick zurück an den Anfang des Jahrzehnt gelten, den wir in auf der Mosbacher Lokalseite der RNZ erst unlängst mit einem eiskalten Schwenk in den Januar 2010 vollzogen haben.

Damals ging wegen der anhalten Kälte in Mosbach das Streusalz aus. Und in höher gelegenen Ecken der Region türmte sich die weiße Pracht, wie man es zuletzt eben nur selten gesehen hat. Aber wer weiß, der Winter hat ja noch ein paar Tage ...