Mosbach. (rnz) Wer Volksmusik und Schlager mag, dem ist dieses Duo ebenso bekannt wie vertraut. Seit nunmehr drei Jahrzehnten stehen die Sängerinnen Anita und Alexandra Hofmann auf der Bühne - am 21. März auch in Mosbach in der Alten Mälzerei. Anlässlich ihres 30. Bühnenjubiläums hatte die RNZ Leser eingeladen, den Schwestern ganz persönliche Fragen zu stellen Und dieses Angebot wurde von zahlreichen Fans aus der Region auch rege angenommen.

Ein Auszug aus dem, was die RNZ-Leser schon immer von den Hoffmann-Schwestern wissen wollten:

Wo treten Sie am liebsten auf?

Wir haben keinen speziellen Ort, den wir bevorzugen. Jede Region hat ihre Reize. Die unterschiedlichen Menschen und ihre Mentalitäten finden wir ganz spannend! Die Frage ist eher "Wie": Unser absolutes Highlight sind unsere eigenen Shows mit Live-Band und Tänzern, so wie bei unserer bevorstehenden Solotournee "30 Jahre Leidenschaft". Es wird wieder eine aufwendige, ganz verrückte große Show mit den Höhepunkten der letzten 30 Jahre. Tanz, ein großer Unplugged-Teil und unsere Instrumente sind mit dabei - es wird eine große Schlagerparty.

Mit welchen Hausmittelchen bekämpfen Sie Halsschmerzen oder Erkältungserscheinungen?

Da helfen viel trinken, Salbeitee und Manuka-Honig.

Wenn Sie sich über die Schwester oder über was und wen auch immer geärgert haben, wie lassen Sie den kleinen oder auch großen Ärger wieder ab?

Wir boxen!

Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern dürften, welche wäre das?

Mehr miteinander - nicht gegeneinander!

Was verbinden Sie mit "Erfolg" oder damit, erfolgreich zu sein?

Wenn man seine Ziele erreicht und innerlich zufrieden ist.

Auf welche Frage hatten Sie in der letzten Zeit keine Antwort? Und konnten Sie inzwischen eine finden?

"Warum sind so viele Menschen unzufrieden?" - Weil man sich zuviel mit anderen vergleicht, anstatt zu sehen, was man hat und dankbar dafür ist. Diese Erkenntnis kommt erst, wenn selbstverständliche Dinge nicht mehr sind, wie beispielsweise Gesundheit, bei Schicksalsschlägen, usw.

Warum sind Sie beide "auf dem Teppich" geblieben?

Weil wir durch alle Höhen und Tiefen des Lebens gegangen sind. Wir haben beruflich ganz unten angefangen als Alleinunterhalter und haben einen sehr bodenständigen Familien- und Freundeskreis.

Wofür würden Sie mitten in der Nacht aufstehen?

Für unsere Familie, Freunde und unseren Beruf.

Erzählen Sie was, das nicht in Ihrem Lebenslauf steht.

Alexandra: Mein Hobby ist seit Jahren "Smartographie" - und ich träume von einer Ausstellung meiner Werke.

Anita: Ich hab mich oft geärgert, dass alte Menschen aufs Abstellgleis gestellt werden und Hilfsbereitschaft oft in unserer Gesellschaft fehlt. In meiner Freizeit arbeite ich an einem Projekt, das Alt und Jung wieder zusammenführt und bei dem mit kleinen Tricks Hilfsbereitschaft selbstverständlich wird.

Gibt es eine Sache, in der Sie für etwas gekämpft habt? Was war das?

Wir setzen uns seit Jahren für DKMS ein. Levin ist ein kleiner Junge, der an Leukämie erkrankt war. Als er keinen Spender fand, starteten wir eine Typisierungsaktion in unserem Heimatort Messkirch. Wir hatten Glück und unter den Typisierungen war tatsächlich ein geeigneter Spender. Nach vielen Höhen und Tiefen kann Levin mittlerweile wieder ein normales Leben führen. Vor einem Jahr erkrankte wieder ein Junge in unserer Gegend. Er heißt Arda. Auch für diese Typisierungsaktion setzten wir uns ein. Auch er fand einen passenden Spender. Im Januar war er erstmals für ein paar Stunden wieder in seiner Schule. Es ist schön zu sehen, dass sich jeder Kampf lohnt!

