Auch dieses Jahr grüßt die Fahne des St. Nikolaus Schiffervereins an Weihnachten die Gottesdienstbesucher in St. Afra. Fotos: Marcus Deschner

Neckargerach. (md) Geradezu eine mit Gegenständen aus der Binnenschifffahrt gefüllte Schatztruhe ist die Nikolausklause des St. Nikolaus Schiffervereins Neckargerach. Die befindet sich im Gebäude neben der Pfarrkirche St. Afra, in deren Keller der Traditionsverein Hausrecht genießt und ebenfalls viele Schiffsmodelle, Bilder aus längst vergangenen Zeiten und nautische Gegenstände aufbewahrt.

Heinz Mainzer, Ehrenvorsitzender des 1907 gegründeten St. Nikolaus Vereins, weiß auch in der Klause zu jedem Gegenstand eine Geschichte zu erzählen und ist geradezu ein "lebendes Lexikon". Er hat so manches davor bewahrt, auf dem Müll zu landen und so jede Menge Sammlerstücke zusammengetragen. Da findet sich beispielsweise das Steuerrad des letzten Schleppkahns auf dem Neckar.

Das einer großen Reederei gehörende Schiff trat 1983 seine letzte Neckarreise von Heilbronn nach Mannheim an. Die wurde damals im Beisein etlicher prominenter Gäste und mit einem Fest an Bord unternommen. In Eberbach wurde der Kahn vertäut, ehe es anderntags flussabwärts weiterging. Über Beziehungen gelangte Mainzer an das Steuerrad, ehe dieses in die Schrottpresse gelangte. "Das habe ich nachts in Feudenheim abgeholt", erinnert sich der mittlerweile 82-Jährige, der nicht nur als Binnenschiffer, sondern Jahrzehnte lang auch als Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamts auf dem Neckar tätig war. Frisch gewienert ziert es fortan als Blickfang die Nikolausklause, in der sich einige der noch knapp hundert Vereinsmitglieder ab und an zum gemütlichen Beisammensein treffen.

Dass die St. Nikolaus Schiffer früher viele gute Beziehungen zu befreundeten Vereinen hatten, zeigen die vielen in Reih und Glied aufgehängten Fähnchen im Eingangsbereich der Klause, wo auch ein Namensschild einer traditionsreichen Schifferfamilie seinen würdigen Platz gefunden hat. Kunstvolle Schiffsnachbauten sind in dem gemütlich eingerichteten Raum ebenfalls reichlich vorhanden. Etwa ein Boot der Wasserschutzpolizei. Oder ein Dampfschleppboot, dessen Original im Jahr 1893 vom Stapel lief. Als Buddelschiff ein Kettenschleppzug. Diese Art der Schifffahrt wurde Mainzer zufolge von 1878 bis 1935 auf dem Neckar betrieben. Freilich verfügt man in dem kleinen "Museum" auch über ein Original-Schleppkettenglied.

Zwei Steuerräder mit nautischen Lampen seien dem Verein von Martin Bell sen. gestiftet worden. Auf dem Tisch in der Klause ist das Modell eines in Wirklichkeit 38 Meter langen und fünf Meter breiten Schiffes zu bewundern. "Diese Größe ist für französische Kanäle und Schleusen gemacht", weiß Mainzer. Auch ein früher bei extremen Temperaturen zum Einsatz gekommenes Eisbeil wird vor dem Vergessen bewahrt. Damit habe man vor Jahrzehnten die Ruderanlagen von Schiffen "freigeeist". Fachgerecht belegte Poller haben ebenso ihren Platz wie ein Tischständer, der dem Verein von einer Reederei überlassen wurde, da man selbst keinen eigenen Schiffermast hat. Ausgediente Motorkolben wurden zu Aschenbechern umgebaut.

Nicht fehlen darf eine Glocke. "Die hat uns der frühere Landwirtschaftsminister Eugen Leibfried gestiftet", erinnert sich Heinz Mainzer. Der maritime Gegenstand stamme ursprünglich aus Finnland. Aus Kupfer und Metall fertigte der mittlerweile verstorbene Manfred Braner ein Nikolaus-Modell. Aber auch ganz "unschiffische" Pretiosen sind in der Klause zu sehen. Etwa Pokale, die Mitglieder des Vereins beim Wettbewerbsschießen des Kleinkaliberschützenvereins Guttenbach errungen haben.

Info: Wer Interesse hat, die Ausstellungen im Untergeschoss der Kirche St. Afra sowie in der Nikolausklause zu besichtigen, kann sich beim Vorsitzenden des Vereins, Karl Lorenz, Telefon (0 62 63) 93 97, anmelden.