In Unterschefflenz steht mit dem Campina-Werk so etwas wie die heimliche Schichtkäse-Zentrale Deutschlands. Werksleiter Philipp Neumann packt auch mal selbst mit an – nicht nur beim Verkosten des Produkts. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Unterschefflenz. Heimliche Marktführer sind nicht unbedingt am roten Teppich vor der Tür oder an spiegelnden Fassaden zu erkennen. Und auch Frau Antje war noch nicht zu Besuch im Schefflenzer Campina-Werk, der kleinsten Produktionsstätte der niederländischen Molkerei-Genossenschaft Royal Friesland Campina. Dennoch ist Werkleiter Philipp Neumann froh, dass man bislang so gut durch die Pandemie gekommen sei. Im Zug eines zeitweisen Back-Trends kam es sogar temporär zu einer leicht erhöhten Nachfrage. Gilt Schichtkäse, wie er hier tagein tagaus produziert wird, doch als Garant für einen richtig guten Käsekuchen.

"In den Niederlanden sind wir Hoflieferant", bringt Philipp Neumann doch etwas Noblesse in das überschaubar dimensionierte Werk mit seiner funktionalen Ausstattung unweit des Freibads. Im Jahr 2000 begann Neumann im großen Heilbronner Campina-Werk die Ausbildung zum Molkereifachmann und als Mitte letzten Jahres der Schefflenzer Werkleiter in Ruhestand ging, übernahm der begeisterte Käseexperte den bestens eingeführten Betrieb. "Man sieht am Ende des Tages, was man gemacht hat", beschreibt er die Faszination seiner Aufgabe. Das 22-köpfige Team verarbeite täglich bis zu 70.000 Liter Milch. "Man benötigt für ein Kilogramm Schichtkäse etwa 3,3 Liter Milch", erklärt Neumann, wie er auf eine Tagesproduktion zwischen 30 und 40 Tonnen Schichtkäse komme. "Was übrig bleibt, ist Molke. Die nutzen Schweinebauern als Futtermittel." Rundum nachhaltig also.

Der Frage nach dem "Nur-Käse-Produzieren" hält Neumann entgegen: "Wir sind einzigartig in Deutschland und tüfteln immer weiter an der technologischen Entwicklung." Wie alte Aufnahmen an den Bürowänden belegen, war die Schichtkäserei einst "ein wirklicher Kraftakt". Ursprünglich wurde von Hand geschnitten und geschöpft. Mit dem Einzug der Halbautomatik ging auch die körperliche Belastung der Mitarbeiter zurück. Auch wenn bis heute mehr Männer im Werk arbeiten, es entdeckten immer mehr Frauen den Beruf für sich: "Wir haben sogar eine Auszubildende für Milchtechnologie." Generell gebe es in Schefflenz nicht nur Arbeitsplätze "für starke Staturen". Denn gerade im Bereich der Anlagentechnik müsse man auch steuern und denken.

Tatsächlich bilde das Schefflenzer Werk in puncto Schichtkäse so etwas wie "den Nabel der Welt". Denn wer in Deutschlands Lebensmittelläden zu einer Packung Schichtkäse greife, der erwerbe zu 99,9 Prozent ein Produkt aus Schefflenz. Egal, ob in München, Mosbach oder Hamburg. Leider gehe der Absatz seit Jahren leicht zurück, bedauert Neumann. Denn immer noch sei die typische Kundin eine lebenserfahrene Dame, die eben einen richtig guten Käsekuchen backen möchte – so wie früher.

An sich zählt Schichtkäse zu den Frischkäsen, da er aus frischer Kuhmilch hergestellt wird. Ein naher Verwandter ist der Quark, doch gibt es schon wichtige Unterschiede: So liege beim Schichtkäse das Eiweiß in seiner natürlichen Formstruktur vor. Denn hier wird die Milch eingedickt, abgeschöpft und in Stücke geschnitten. "Die Käseverordnung lässt wenig Alternativen zu. Das ist ein relativ stabiler Prozess", erläutert Neumann beim Rundgang durch das Werk. Die Milch gelangt über Leitungsrohre in die Produktionsstätte, eine große, gekühlte Halle. Hier wird die Milch eingedickt, abgeschöpft und der Schichtkäse dann in Stücke geschnitten. Bis zum Rand steht der Käse in großen Wannen, die über Bänder laufen. Ist er abgetropft, wird er in 500-Gramm-Becher geschöpft. Zwei Füllmaschinen sind im Einsatz. Sie seien "super gewartet" und arbeiteten entsprechend zuverlässig. Zudem helfen zwei Palettierroboter dabei, das "regionale Superfood" auf den Weitertransport vorzubereiten.

Der einzige Wermutstropfen für die Käsefreunde aus der Region: Leider habe man den Fabrikverkauf schon seit längerer Zeit einstellen müssen, denn er habe sich einfach nicht gelohnt. Das Schefflenzer Werk produziere übrigens auch für andere Unternehmen Schichtkäse – auch in Bio-Qualität. Käse bleibt eben Käse …