Schefflenz. (kwb) "Was sind denn das für weiße Flecken auf den Wiesen und Feldern?" Das wird sich mancher gefragt haben, der in den vergangenen Monaten auf dem Gemeindeverbindungsweg von Oberschefflenz nach Heidersbach unterwegs war. Bei näherem Hinschauen in den Gewannen Weiher und Hohe Aspen wird er dann gesehen haben, dass die Flecken Vögel waren, die in ihrer Gestalt dem Graureiher ähnelten, einen längeren Hals hatten und eben nicht grau, sondern weiß waren: Silberreiher (Casmerodius albus), die seit einigen Jahren bei uns in unterschiedlicher Anzahl den Winter verbringen. Diesen Winter besonders zahlreich, bis zu zwölf Vögel. Aber auch an anderen Stellen unserer Heimat kann man sie beobachten.

Wo sie im Oktober und November herkommen und wohin sie im März wieder hinfliegen, das weiß man leider noch nicht genau. Die nächsten Brutgebiete liegen in Ost- und Südosteuropa, etwa am Neusiedler See oder am Plattensee. Dort hat sich der Bestand seit den 1980er-Jahren stark, teilweise exponentiell vermehrt, was auch zu seinem Auftreten bei uns geführt haben mag. Und aus Mecklenburg-Vorpommern werden die ersten Bruten bei uns in Deutschland gemeldet. Ornithologen rechnen damit, dass der weiße Reiher mit dem gelben Schnabel demnächst auch in der Wagbachniederung bei Waghäusel brüten wird.

Was aber zieht den Wasservogel bei uns auf die Felder und Wiesen? Bei mehrfachen Nachsuchen zeigten sich in den Flurstücken dichte Netzwerke an Mauspfaden und -löchern sowie durch Feldmäuse abgenagte Rapsblätter. Für die Mäuse verschiedener Gattungen ist der Winterraps eine erstrangige Nahrungsgrundlage. Ihr zahlreiches Vorkommen ermöglicht dem Silberreiher, über den Winter zu kommen. Solange der Tisch für ihn mit diesen Kleinsäugern auf einem Feld reichlich gedeckt ist, bleibt der Silberreiher ortstreu, manchmal Monate lang. Wie diesen Winter in Oberschefflenz.